Facebook Instagram
Descobertas

Este aparelho elimina manchas e odores dos tecidos e está 87 euros mais barato

Um desconto raro para quem quer resultados de limpeza dignos de um profissional
IOL
Hoje às 08:51

Este artigo pode conter links afiliados*

Bissell 1558N Máquina de limpeza manual para manchas e tapetes
Bissell 1558N Máquina de limpeza manual para manchas e tapetes

Consulte o preço aqui

Amazon Prime Day: estas almofadas de qualidade Pikolin estão a menos de metade do preço

Café entornado, manchas de vinho ou pegadas no sofá? Há um aliado discreto que devolve nova vida aos tecidos da casa. O aspirador portátil BISSELL SpotClean Pet Pro, disponível na Amazon, está com 38% de desconto durante o Prime Day, passando de 249€ para 162€. Com mais de 300 compras no último mês e uma avaliação média de 4,4 estrelas, este modelo tornou-se um favorito entre quem valoriza limpeza profunda sem esforço.

Com motor de 750W e uma sucção de nível profissional, o SpotClean Pet Pro elimina manchas e odores difíceis em tapetes, sofás e colchões. O sistema de dois depósitos independentes — um para água limpa e outro para a sujidade — garante que cada passagem é feita com água fresca. Pesa apenas 5,8 kg e o cabo de 6,7 metros permite alcançar cada canto da casa sem interrupções.

BISSELL SpotClean Pet Pro

BISSEL SpotClean Pet Pro

Os utilizadores não poupam elogios. Uma cliente portuguesa contou que só percebeu o verdadeiro estado do sofá quando viu a cor da água após a limpeza. Outro comprador afirma que “remove sujidade de onde pensava que não havia e deixa tudo reluzente”. Para famílias com crianças ou animais de estimação, é quase uma pequena revolução doméstica — há quem diga que os amigos até pedem o aspirador emprestado.

O Prime Day da Amazon decorre a 7 e 8 de outubro e marca o início da época de compras de outono. Exclusivo para membros Prime, o evento oferece reduções em milhares de produtos — da moda à tecnologia, passando por artigos para o lar e beleza. Além dos descontos, os membros beneficiam de entregas rápidas e gratuitas, acesso a filmes, séries e outros serviços integrados, transformando o Prime Day numa das datas mais esperadas do calendário de compras online.

Veja aqui as melhores ofertas 

aspirador bissel

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Amazon Prime Day: estas almofadas de qualidade Pikolin estão a menos de metade do preço
Prime Day da Amazon: este smartwatch foi dos 100 aos 20 euros e é um dos muitos descontos incríveis
Prime Day está a chegar! E este aspirador robot já tem um desconto imperdível
Um achado para surpreender os miúdos: avião dos sonhos da Barbie está 3 vezes mais barato aqui
Mais Vistos
00:01:14
Secret Story
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas
tvi
00:01:14
Secret Story
Dois dias depois de terminar o noivado com Zé, Liliana beija Fábio na boca
tvi
00:04:20
Secret Story
A milímetros do primeiro beijo. Liliana e Fábio já não escondem desejo
tvi
00:04:57
Secret Story
Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...»
tvi
Destaques IOL
Saúde
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Mafalda Agante
Uma mesa sobre o Atlântico: o encanto da Casa de Chá da Boa Nova na companhia de Matt Preston
Receitas
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Levi's
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Seleção
Seleção: António Silva, Diogo Costa e Gonçalo Inácio são os que têm mais minutos
maisfutebol
Bruno Savate
Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo
Casamento
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
Dois às 10
Cantora portuguesa escondeu diagnóstico de cancro do grande público: «Tirar um peito é sempre uma amputação»
tvi