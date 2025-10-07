Este aparelho elimina manchas e odores dos tecidos e está 87 euros mais barato

Este artigo pode conter links afiliados*

Café entornado, manchas de vinho ou pegadas no sofá? Há um aliado discreto que devolve nova vida aos tecidos da casa. O aspirador portátil BISSELL SpotClean Pet Pro, disponível na Amazon, está com 38% de desconto durante o Prime Day, passando de 249€ para 162€. Com mais de 300 compras no último mês e uma avaliação média de 4,4 estrelas, este modelo tornou-se um favorito entre quem valoriza limpeza profunda sem esforço.

Com motor de 750W e uma sucção de nível profissional, o SpotClean Pet Pro elimina manchas e odores difíceis em tapetes, sofás e colchões. O sistema de dois depósitos independentes — um para água limpa e outro para a sujidade — garante que cada passagem é feita com água fresca. Pesa apenas 5,8 kg e o cabo de 6,7 metros permite alcançar cada canto da casa sem interrupções.

BISSELL SpotClean Pet Pro

Os utilizadores não poupam elogios. Uma cliente portuguesa contou que só percebeu o verdadeiro estado do sofá quando viu a cor da água após a limpeza. Outro comprador afirma que “remove sujidade de onde pensava que não havia e deixa tudo reluzente”. Para famílias com crianças ou animais de estimação, é quase uma pequena revolução doméstica — há quem diga que os amigos até pedem o aspirador emprestado.

O Prime Day da Amazon decorre a 7 e 8 de outubro e marca o início da época de compras de outono. Exclusivo para membros Prime, o evento oferece reduções em milhares de produtos — da moda à tecnologia, passando por artigos para o lar e beleza. Além dos descontos, os membros beneficiam de entregas rápidas e gratuitas, acesso a filmes, séries e outros serviços integrados, transformando o Prime Day numa das datas mais esperadas do calendário de compras online.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.