A precisar de um aspirador portátil? Conheça a alternativa ao Dyson que soma milhares de avaliações positivas

Quando antigos utilizadores de Dyson mudam de marca, vale a pena perceber porquê
Há 3h e 2min

Este artigo pode conter links afiliados*

 Gavetas, cantos e carro sempre limpos com este aspirador de mão por menos de 50 euros

Há produtos que entram discretamente no mercado e, aos poucos, ganham uma reputação que ultrapassa a própria marca. Este aspirador da LEVOIT é um desses casos. Disponível atualmente por 132,14 euros, com um desconto de 19%, acumula mais de 14 mil avaliações na Amazon e mantém uma classificação sólida de 4,6 estrelas. O que chama a atenção não são apenas os números, mas o facto de muitos compradores serem ex-utilizadores de Dyson que decidiram experimentar uma alternativa e ficaram genuinamente surpreendidos.

O que diz quem já trocou o Dyson por este modelo

Entre as milhares de opiniões, há um padrão que se repete: pessoas que possuíam modelos Dyson e decidiram experimentar esta alternativa. "Tem uma força incrível e é muito fácil de manobrar", refere um utilizador. Outro comenta: "É leve e silencioso, consigo limpar a casa toda sem esforço."

Um terceiro, que possuía um Dyson V7, descreve o LEVOIT como "mais leve, igualmente potente e com bateria suficiente para limpar a casa inteira". Muitos destacam ainda o design ergonómico, que torna a tarefa de aspirar mais cómoda e menos cansativa, especialmente em limpezas mais longas ou em casas com vários pisos.

Potência que não compromete

Nas avaliações, a força de sucção surge como um dos aspetos mais elogiados. "É leve, prático e limpa muito melhor do que esperava", refere um utilizador. Outro acrescenta: "A potência mantém-se estável, mesmo no modo máximo, e consigo aspirar toda a casa sem precisar de recarregar." Esta consistência no desempenho é algo que muitos associavam apenas a modelos de gama alta, o que explica a surpresa generalizada.

A autonomia da bateria é suficiente para limpar uma casa média sem interrupções, e o funcionamento é descrito como surpreendentemente silencioso, permitindo utilização a qualquer hora do dia sem incomodar. 

Pensado para facilitar o dia a dia

O sistema de escovas foi concebido para evitar que cabelos e pelos se prendam, algo que reduz significativamente a necessidade de manutenção constante. O conjunto inclui diferentes acessórios que permitem limpar pavimentos, alcatifas, sofás e interiores de automóveis, tornando-o versátil para várias superfícies e situações.

O depósito tem uma capacidade generosa, o que significa menos paragens para esvaziar durante a limpeza. Existe também um ecrã digital que mostra a carga restante da bateria, um detalhe prático que permite planear a limpeza sem surpresas a meio.

Adequado para quem tem alergias

O sistema de filtragem retém praticamente todas as partículas de pó e alergénios, o que torna este aspirador indicado para quem sofre de alergias ou vive com animais. Os filtros podem ser lavados e reutilizados, contribuindo para custos de manutenção mais baixos a longo prazo, sem necessidade de estar constantemente a comprar peças de substituição.

Uma escolha equilibrada

O sucesso deste aspirador não se explica por campanhas agressivas ou por promessas exageradas, mas sim por um equilíbrio raro entre desempenho, facilidade de utilização e preço acessível. Por 132,14 euros, oferece características que muitos esperavam encontrar apenas em modelos acima dos 400 ou 500 euros. As mais de 14 mil avaliações e a classificação de 4,6 estrelas não mentem: há uma satisfação generalizada entre quem comprou. Para quem procura um aspirador sem fios eficiente sem gastar uma fortuna, este modelo da LEVOIT apresenta-se como uma das escolhas mais sólidas do momento.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

