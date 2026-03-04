Adeus, Dyson? O aspirador sem fios de 75€ que está a deixar a Amazon rendida

Este artigo pode conter links afiliados*

A prova de que este modelo não é apenas mais um no mercado está nos números: com uma classificação de 4,4 em 5 estrelas e mais de 1.400 avaliações, este aspirador somou mais de 200 compras só no último mês. O que realmente salta à vista são os comentários de quem já teve aparelhos de luxo e decidiu dar uma oportunidade a esta versão mais económica. "Tive um Dyson anteriormente e, quando a bateria se avariou, comprei este para testar", conta um dos utilizadores na Amazon, acrescentando que o aparelho "limpa toda a casa com uma carga em potência média" e que não sente falta do modelo anterior.

Potência que não falha (mesmo nos tapetes)

O que realmente importa num aspirador é se ele consegue tirar a sujidade à primeira, e este modelo não desilude. Com uma força de sucção de 40.000 Pa, ele tem potência de sobra para aspirar desde as migalhas na cozinha até aos pelos de animais que ficam agarrados aos tapetes e sofás. O segredo está no motor de 400W, que garante que o aparelho mantém a força durante toda a limpeza, algo que muitos modelos baratos não conseguem fazer.

O essencial para facilitar o dia a dia

Para além da força bruta, este aspirador traz aqueles detalhes que fazem toda a diferença na hora de limpar a casa:

as luzes frontais iluminam o chão e revelam aquele pó debaixo dos móveis que normalmente nem vemos. Ecrã digital inteligente : permite controlar em tempo real quanto falta de bateria e qual o modo de potência que está a usar.

: permite controlar em tempo real quanto falta de bateria e qual o modo de potência que está a usar. Escova antienredos : o design em "V" evita que os cabelos e pelos fiquem todos enrolados na escova, poupando imenso tempo de manutenção.

: o design em "V" evita que os cabelos e pelos fiquem todos enrolados na escova, poupando imenso tempo de manutenção. Bateria para toda a casa: com uma autonomia de até 50 minutos, consegue limpar um apartamento médio sem ter de correr para a tomada a meio.

Leve e fácil de usar (por todos)

Esqueça aqueles aparelhos pesados que dão dores nas costas. Este modelo é extremamente leve, pesando cerca de 3 kg, o que o torna ideal para aspirar escadas, cortinados ou até o interior do carro, já que se transforma num aspirador de mão num instante. Além disso, o sistema de filtragem HEPA garante que o ar expelido é limpo, sendo uma excelente ajuda para quem sofre de alergias em casa.

O veredito: vale o investimento?

Se o objetivo é manter a casa impecável sem o peso financeiro de um aspirador de luxo, este modelo da Tdyon apresenta-se como uma das escolhas mais sensatas do momento. As experiências de quem já o utiliza diariamente reforçam a qualidade da construção e a eficácia da limpeza: enquanto uns compradores destacam que o aparelho "aspira com muita potência e não faz ruído excessivo", outros confirmam que, perante a enorme diferença de preço, "não se sente qualquer falta de marcas de renome" na rotina da casa. No fundo, este investimento de 75,44€ prova que é perfeitamente possível aliar a tecnologia moderna a um valor justo, garantindo resultados que deixam qualquer utilizador satisfeito.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.