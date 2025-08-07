Facebook Instagram
“Não tem nada a invejar ao Dyson”: este aspirador potente está com 53% de desconto

Com um preço agora abaixo dos 100€, este aspirador tem sido descrito como “espetacular”
Pilar Castelo Branco
Ontem às 16:05

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aspirador leve e de tecnologia ciclónica escalou o top de vendas Amazon num ápice

Com um desconto de 53%, este aspirador vertical da VACTechPro está agora a 94€ — uma raridade para um modelo com esta potência e funcionalidades. Com um design elegante e várias escovas incluídas, este equipamento destaca-se pela eficácia na limpeza e pelas comparações com marcas muito mais caras, como a Dyson. “Já experimentei vários, incluindo Dyson, e este não fica nada atrás”, escreve um utilizador. Ideal para quem quer um aparelho eficiente sem gastar uma fortuna.

Potência que se sente na prática

Com um motor de 680W e forte poder de sucção, este aspirador elimina facilmente sujidade mais difícil, mesmo em superfícies irregulares. Os compradores referem que o equipamento “agarra ao chão” quando é ligado — uma forma clara de mostrar a força com que trabalha. A potência é constante, graças ao cabo de 6 metros que evita falhas de bateria e permite uma limpeza contínua, mesmo em casas maiores ou com escadas.

Adquira o aspirador aqui

Conforto, mobilidade e grande capacidade

O design ergonómico com alças duplas facilita o manuseamento e reduz o esforço durante a utilização. Tem um depósito de 800 ml com esvaziamento rápido por botão e um sistema de filtração de 5 etapas que melhora a qualidade do ar — um ponto positivo para quem tem alergias ou animais. É silencioso, leve e fácil de guardar, o que faz dele uma excelente escolha para limpezas frequentes sem complicações.

Um modelo versátil para toda a casa

Com várias cabeças incluídas, o VACTechPro adapta-se facilmente a diferentes zonas: desde o chão duro às carpetes, passando pelos cantos mais difíceis ou debaixo de móveis. Muitos utilizadores sublinham que “tem tudo o que é preciso” e que é perfeito para casas de vários andares. Um cliente italiano escreveu: “Comprei com receio por ser barato, mas surpreendeu-me em tudo. Se continuar assim, volto a comprar igual.”

aspirador VACTechPro 32K

