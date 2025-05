Os 5 aspiradores tipo Dyson mais elogiados e mais baratos

Este artigo pode conter links afiliados*

Ter um Dyson em casa é, para muitos, sinónimo de luxo silencioso: tecnologia de ponta, design elegante e uma sensação constante de eficiência. Mas quando o orçamento não acompanha esse sonho, há alternativas que surpreendem — e conquistam. Selecionámos os cinco aspiradores mais elogiados do momento que oferecem desempenho comparável ao da famosa marca britânica, mas por um preço muito mais simpático.

Vistefly V15 Ultra

O Vistefly V15 Ultra é um aspirador sem fios que junta potência de 600W, autonomia de até 70 minutos e um sistema de filtragem HEPA, tudo num formato compacto, portátil e leve — ideal para quem tem animais ou quer uma solução prática para limpezas rápidas mas eficazes. “É confortável, económica, muito versátil e potente”, diz uma utilizadora que ficou surpreendida com o desempenho. Outro cliente que testou também um Dyson não hesita: “Muito melhores que o Dyson… eficiência equivalente, mas a um terço do preço! Acabei por devolver o Dyson e fiquei com o V15 Ultra.” Com uma capacidade de 1,8 litros, múltiplos acessórios e um sistema de sucção de 48kPa, este modelo adapta-se a qualquer superfície e destaca-se pela relação qualidade-preço.

Adquira aqui o aspirador Vistefly V15 Ultra

VACTechPro V15

Design compacto, luz LED verde e dois modos de potência fazem do VACTechPro V15 um dos mais vendidos do momento. A bateria aguenta até 30 minutos no modo máximo — tempo suficiente para limpar casas médias — e o sistema de esvaziamento é tão simples quanto clicar num botão. “Tenho um Dyson e agora este. Por incrível que pareça, este é melhor”, diz um comprador. Outro acrescenta: “A relação qualidade-preço é excelente. Recomendaria a qualquer pessoa.”

Adquira aqui o aspirador VACTechPro V15

PRETTYCARE 45KPA

Este modelo convence logo à primeira vista com o seu tubo flexível, visor digital e escova potente — tudo num corpo leve que “fica de pé sozinho”. Com autonomia para limpar toda a casa e força de sucção ajustável, tem conquistado elogios por remover facilmente pelos de animais e por ser tão eficiente quanto os modelos da Dyson. “Tinha um Dyson e gosto mais deste”, afirma um utilizador. Outro reforça: “Potência incrível, fácil de usar e quanto mais usamos, mais gostamos.”

Adquira aqui o aspirador PRETTYCARE 45KPA

Anyson

Um verdadeiro fenómeno de vendas, o Anyson oferece uma combinação invejável de potência, autonomia e versatilidade — tudo por um valor que deixa o Dyson a perder de vista. Equipado com tecnologia ciclónica e tela LED, é elogiado pela sua bateria duradoura, sucção eficaz e sistema de filtragem de oito etapas. “Compramos um Dyson V10 e agora, para a casa dos avós, escolhemos o Anyson. O manuseio e o encaixe das peças é até melhor”, partilha uma cliente. Outro utilizador é direto: “É um clone do Dyson, mas muito mais barato.”

Adquira aqui o aspirador Anyson

SMOTURE VAC02

Com design elegante, motor de 550W e sucção de 45KPA, o SMOTURE VAC02 destaca-se por ser potente, silencioso e multifuncional. A sua escova LED verde revela até a sujidade escondida, e o modo automático adapta-se às necessidades do piso. Além de se transformar num aspirador de mão num segundo, inclui um difusor de fragrância e sistema HEPA. “Não deixa nada para trás… potência, luz e desempenho surpreendente”, diz um utilizador. E há quem diga simplesmente: “Melhor que o meu Dyson.”

Adquira aqui o aspirador SMOTURE VAC02

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.