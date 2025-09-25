Facebook Instagram
Quer um Dyson? Este aspirador oferece muito pelo preço que pede

Se sempre quis um Dyson sem o preço, este aspirador pode ser a alternativa
IOL
Há 2h e 46min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador Ivormentico V10 EVO
Foto: Amazon.es
A chegada do outono convida a passar mais tempo em casa — mantas no sofá, tardes de séries, velas acesas e o prazer de um ambiente acolhedor. Mas o conforto só é completo quando o espaço está limpo. Carpete sem pó, chão impecável e aquela sensação de frescura fazem toda a diferença no bem-estar do dia a dia. É nesse cenário que entra o Ivormentico V10 EVO, um aspirador sem fios que tem dado que falar na Amazon. Com autonomia generosa, sistema de filtragem moderno e pequenos detalhes pensados para simplificar a rotina, tornou-se uma ajuda preciosa para quem quer desfrutar da casa sem preocupações. E, a julgar pelas opiniões de quem já o testou, cumpre o que promete.

Potência e autonomia acima da média

A sucção deste modelo é bastante forte para lidar com pó, migalhas e até pelos de animais, algo que muitas vezes é difícil de remover do sofá ou dos tapetes. A bateria aguenta cerca de uma hora de utilização, o que permite limpar toda a casa sem precisar de parar a meio para carregar. Um cliente descreve a experiência de forma clara: “Muito honestamente, este aspirador é inacreditável. É melhor que um Dyson para mim. Não pensei que fosse ser assim tão bom, mas realmente estou surpreendido com a sua potência”.

Adquira aqui

Detalhes que fazem a diferença

O depósito tem uma boa capacidade e o sistema de filtragem ajuda a manter o ar limpo, sem necessidade de estar sempre a esvaziar. Já a escova, com luz LED verde, consegue revelar até aquele pó que passa despercebido em cantos pouco iluminados — um detalhe útil para quem gosta de ver tudo impecável. E, para quem vive em casas com mais do que um andar, a leveza torna-o prático de transportar de divisão em divisão. Como resume um dos utilizadores: “Pode ser comparado com um Dyson. É também muito fácil de limpar, o que faz toda a diferença”.

Um preço que surpreende

Apesar de reunir características normalmente associadas a modelos de topo, o Ivormentico V10 EVO está agora com desconto: passou de 179€ para 139€. Soma ainda uma média impressionante de 4,9 estrelas na Amazon, sinal de que quem o comprou está realmente satisfeito. Para muitos, isso torna a escolha óbvia. Como refere um dos utilizadores: “Aspirador excelente, comparável com Dyson, mas ainda melhor — a bateria dura muito tempo. A potência de sucção é realmente forte, remove os pelos de forma eficaz do sofá ou do chão”. É essa combinação entre desempenho, preço e feedback positivo que o tem colocado entre os mais recomendados.

Adquira aqui

aspirador tipo dyson

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

