"Faz o mesmo que o Dyson e por muito menos": este aspirador vendeu mil unidades no mês passado

Aspirar já não custa: este aspirador robot potente e muito elogiado está com 60% de desconto

Um aspirador sem fios, leve, prático e com um design elegante está a tornar-se o novo favorito de quem quer uma casa impecável. Para quem sempre sonhou com um Dyson, mas não quer gastar tanto, há uma opção mais acessível que está a fazer sucesso: chama-se Anyson, custa 198 euros e, só no mês passado, foram vendidas mais de mil unidades.

Potente e com autonomia para limpar a casa toda

Equipado com tecnologia ciclónica e uma boa capacidade de sucção, o Anyson limpa facilmente carpetes, soalhos e estofos. A autonomia de até 4,5 horas permite limpar todos os cantos da casa numa única carga, sem interrupções.

“Comprámos com algumas reservas, mas estamos muito satisfeitos. A relação qualidade-preço é excelente e até encaixa melhor na mão do que o nosso antigo Dyson. A potência de sucção é muito semelhante”, lê-se numa avaliação recente.

Versátil e fácil de usar

O aspirador traz diversos acessórios incluídos, ideais para diferentes superfícies — desde pelos de animais a cantos mais difíceis. Tem ainda um ecrã LED tátil, onde é possível acompanhar o nível da bateria e controlar as funções com facilidade.

Com um depósito de 1,6 litros e um sistema de filtragem de 8 etapas, o Anyson evita que o pó volte ao ar, sendo uma boa escolha para quem tem alergias. “Muito fácil de limpar, potente, silencioso e com acessórios úteis. A bateria dura imenso”, destaca outro utilizador nas avaliações da Amazon.

Comparações com o Dyson não param de surgir

A semelhança com os modelos Dyson é frequentemente apontada pelos próprios compradores. “Temos um Dyson V10 e comprámos agora o Anyson para os meus pais. A montagem, o esvaziamento e até a duração da bateria são praticamente iguais. Em alguns aspetos, é até mais prático”, escreve uma cliente.

Outro utilizador acrescenta: “Tive o Dyson V11. Este faz menos barulho e é mais intuitivo de usar.”

Na Amazon, soma uma média de 4,8 estrelas e mais de mil unidades vendidas só no mês passado. Entre avaliações que o comparam ao Dyson e elogios à autonomia, o Anyson parece estar a conquistar espaço nas rotinas de limpeza — e nas preferências de quem gosta de ter tudo em ordem sem esforço.

