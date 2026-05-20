Até 1 de junho, está a menos de 100 euros o aspirador tipo Dyson que é um fenómeno de vendas

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Há aspiradores sem fios que começam realmente a chamar a atenção pelas avaliações, pelo preço e pela quantidade de pessoas que os compram. É o caso do VACTechPro, um aspirador vertical sem fios que muitos utilizadores já comparam aos modelos da Dyson e que, até 1 de junho, está em promoção na Amazon por menos de 100 euros.

Com mais de 4 mil compras só no último mês e quase cinco mil avaliações, este modelo tornou-se um verdadeiro fenómeno online. A classificação média de 4,3 estrelas ajuda a explicar o sucesso: muitos utilizadores destacam a excelente relação qualidade-preço, a potência de sucção e a facilidade de utilização no dia a dia. “Aspira tudo muito bem” e “tem potência mais do que suficiente” são alguns dos comentários mais repetidos nas reviews.

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Um dos grandes destaques é precisamente a potência. Apesar do design leve e compacto, o aspirador oferece até 35 kPa de sucção, permitindo limpar eficazmente pó, cabelos, pêlos de animais, carpetes e chão duro. A escova rotativa em formato de V ajuda a recolher melhor a sujidade e a luz verde integrada facilita a deteção de pó em zonas mais escuras da casa — um detalhe que muitos utilizadores consideram surpreendentemente útil.

Outro ponto forte é a versatilidade. Este aspirador funciona como um modelo “6 em 1”, transformando-se facilmente num aspirador de mão para limpar sofás, escadas, carros ou cantos mais difíceis. O tubo telescópico ajustável permite ainda alcançar zonas altas, como tetos ou ventoinhas, sem esforço. Já a autonomia pode chegar aos 35 minutos em modo ECO, embora as opiniões sobre a duração da bateria sejam mais divididas entre os utilizadores mais exigentes.

Além disso, o sistema de filtragem HEPA promete capturar até 99,97% das partículas microscópicas, ajudando a melhorar a qualidade do ar em casa. O filtro é lavável e a marca inclui ainda dois filtros extra. Tudo isto contribui para que este VACTechPro esteja a tornar-se uma das alternativas mais populares para quem quer um aspirador tipo Dyson sem gastar várias centenas de euros.

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