Este aspirador de 162 € vende aos milhares e rivaliza com o Dyson em potência

Nos últimos meses, um modelo da LEVOIT tem conquistado o público europeu. Este aspirador já soma mais de 13 mil avaliações, com uma classificação média de 4,6 estrelas, o que mostra a satisfação generalizada de quem o comprou. Por cerca de 162 €, oferece um desempenho que muitos associavam apenas a modelos de gama alta. Várias das reviews são de utilizadores que já possuíam aspiradores Dyson e afirmam ter ficado surpreendidos com a potência e facilidade de utilização do LEVOIT. A marca, conhecida sobretudo pelos purificadores de ar, tem-se afirmado agora no segmento da limpeza doméstica com um modelo sem fios que combina eficiência, autonomia e um design leve e moderno.

Potência que surpreende

Nas avaliações, muitos utilizadores destacam a força e a consistência da sucção, bem como a facilidade de utilização. “É leve, prático e limpa muito melhor do que esperava”, refere um utilizador. Outro acrescenta: “A potência mantém-se estável, mesmo no modo máximo, e consigo aspirar toda a casa sem precisar de recarregar.” A bateria oferece autonomia suficiente para limpar uma casa média sem interrupções, e o funcionamento silencioso permite utilizá-lo a qualquer hora sem incomodar.

Silencioso, versátil e pensado para o dia a dia

O sistema de escovas deste modelo foi concebido para evitar que cabelos e pelos se prendam, reduzindo a necessidade de manutenção. O conjunto inclui diferentes acessórios que permitem limpar pavimentos, alcatifas, sofás e interiores de automóveis. O depósito generoso e o ecrã digital que mostra a carga restante acrescentam praticidade ao uso diário.

Filtração de alto desempenho

O sistema de filtragem retém praticamente todas as partículas de pó e alergénios, tornando-o indicado para quem sofre de alergias ou vive com animais. Os filtros podem ser lavados e reutilizados, o que contribui para custos de manutenção mais baixos a longo prazo.

O que destacam os utilizadores

Entre milhares de opiniões, repetem-se elogios à potência, ao conforto e à relação qualidade-preço. “Tem uma força incrível e é muito fácil de manobrar”, refere um utilizador. Outro comenta: “É leve e silencioso, consigo limpar a casa toda sem esforço.” Um terceiro, que possuía um Dyson V7, descreve o LEVOIT como “mais leve, igualmente potente e com bateria suficiente para limpar a casa inteira”. Muitos destacam ainda o design ergonómico, que torna a tarefa de aspirar mais cómoda e menos cansativa.

Um dos grandes sucessos do ano

Combinando eficiência, facilidade de utilização e um preço competitivo, o LEVOIT tornou-se um dos aspiradores sem fios mais procurados do momento. A popularidade crescente deve-se precisamente a esse equilíbrio raro entre desempenho e acessibilidade — uma prova de que já não é preciso gastar mais de 600 € para obter resultados de nível profissional.

