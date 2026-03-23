Este aspirador de 162 € é o rival à altura do Dyson que está a dar que falar

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Manter a casa limpa com animais ou crianças exige habitualmente um investimento alto, mas o SMOTURE VAC02 mostra que a performance de um Dyson pode estar ao alcance de todos. Com uma estética moderna em tons de roxo, este modelo está agora disponível por 162,63 €, o que representa um desconto de 33% face ao valor original. "Pensava em comprar um Dyson, mas os comentários sobre este modelo convenceram-me; é potente e aspira tudo sem falhas", garante um dos compradores satisfeitos. No último mês, mais de 300 pessoas escolheram este aliado para a rotina diária, confirmando a confiança na marca.

A potência que não deixa nada para trás

O que realmente distingue esta versão é a força do seu motor de 600W, que gera uma pressão de sucção de 50 KPa. Na prática, isto significa que o aspirador não se limita a limpar o pó que se vê à superfície; ele tem força suficiente para arrancar a sujidade mais pesada e os pelos de animais que ficam presos no fundo dos tapetes. Como refere um utilizador que já testou o equipamento: "É perfeito, muito parecido com o Dyson e voltaria a comprá-lo sem dúvida". Para tornar a tarefa menos aborrecida, o sistema inclui ainda um difusor que liberta uma fragrância fresca enquanto aspira, deixando a casa perfumada no final.

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A luz que revela a sujidade invisível

Para garantir que não escapa nenhum resíduo, a escova principal está equipada com uma luz LED verde. Ao contrário das luzes brancas comuns, a tecnologia verde cria um contraste que permite ver nitidamente o pó e os detritos microscópicos em cantos escuros ou debaixo dos móveis. Esta precisão é complementada por um sistema de filtragem de 8 níveis, que retém 99,99% das partículas e purifica o ar da casa enquanto limpa. "A luz verde é genial, mostra pó que nem sabíamos que existia", destaca um utilizador que destaca a eficácia desta funcionalidade no dia a dia.

Limpeza profunda de colchões e sofás

Ao contrário de muitos modelos económicos, este conjunto inclui uma escova específica para colchões e estofos. Este acessório é fundamental para quem tem animais de estimação ou sofre de alergias, pois consegue extrair o pó e os ácaros acumulados nos tecidos onde passamos mais tempo. Além disso, o design permite que o aspirador se mantenha de pé sozinho em qualquer superfície, sem precisar de o apoiar na parede quando precisa de fazer uma pausa. "É leve, silencioso e muito prático para usar em toda a casa", reforça outra avaliação entre as quase mil disponíveis na plataforma.

Autonomia para toda a casa

Com uma bateria que oferece até 65 minutos de funcionamento no modo económico, é possível limpar áreas amplas sem a ansiedade de ficar a meio da tarefa. O estado da bateria e o nível de sucção são controlados através de um ecrã tátil LED colorido e muito intuitivo, que avisa até quando é necessário fazer manutenção no filtro. Como resume um cliente satisfeito: "Não precisa de um Dyson; este modelo tem potência, luz e um desempenho surpreendente por uma fração do preço".

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