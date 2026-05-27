De 304€ para 182€? O aspirador "tipo Dyson" que está a dar que falar pela potência

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Nunca esteve tão barato este aspirador profissional de pó e líquidos. Nem chega aos 100 euros

Este aparelho aspira (literalmente) cães e gatos. E quem testou diz que é melhor que o Dyson

er a casa limpa sem dedicar horas às limpezas continua a ser uma prioridade para muitas pessoas, mas durante anos os aspiradores sem fios mais procurados estiveram associados a preços elevados e a marcas de referência como a Dyson. Nos últimos anos começaram, porém, a surgir alternativas mais acessíveis, capazes de responder às exigências do dia a dia sem obrigar a um investimento tão elevado. É o caso do aspirador sem fios da FDUXUD, que reúne uma classificação média de 4,8 em 5 estrelas e mais de uma centena de avaliações positivas no último mês.

“Não é necessário gastar sempre tanto dinheiro. Estou completamente rendido a este aspirador sem fios e à sua poderosa capacidade de sucção. Traz um excelente resultado tanto nos nossos pisos flutuantes como nos tapetes”, escreveu um dos compradores.

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Potência, autonomia e desempenho

O aspirador da FDUXUD está equipado com um motor sem escovas de 650W, capaz de atingir até 55 kPa de sucção contínua e um pico de 60 kPa em modo turbo. Esta combinação permite remover pó fino, pelos de animais e sujidade mais incrustada em diferentes superfícies, mantendo um funcionamento relativamente silencioso (menos de 62 dB).

A bateria removível de 8 células (2500 mAh) garante até 70 minutos de autonomia em modo económico, sendo suficiente para a limpeza de uma casa completa. O carregamento total é feito em cerca de 4 horas através de suporte de parede, facilitando também o armazenamento.

Funcionalidades para o uso diário

O modelo integra uma escova anti-enredos em formato “V” e uma cabeça rotativa 270°, acompanhada por iluminação LED verde que ajuda a detetar pó fino em zonas com pouca luz. O sistema de filtragem em múltiplas etapas reduz a libertação de partículas no ar, enquanto o depósito de 1,8L pode ser esvaziado com um único clique.

Os acessórios incluídos permitem adaptar o aspirador a diferentes tarefas, como sofás, camas, automóveis e cantos de difícil acesso.

Combinando potência, autonomia e funcionalidades práticas, o aspirador da FDUXUD apresenta-se como uma alternativa acessível face às marcas de gama alta, mantendo um desempenho consistente nas tarefas do dia a dia.

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