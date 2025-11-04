Facebook Instagram
O aspirador que rivaliza com o Dyson V8 por menos de metade do preço

Mais leve, mais autonomia e um terço do preço (descubra porque é que este aspirador está a fazer sucesso)
Pilar Castelo Branco
Há 2h e 54min

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aspirador sem saco da Rowenta está 70€ mais barato (e tem 13 mil avaliações a confirmar que vale a pena)

E se pudesse ter o desempenho de um Dyson por 130€? O AONUS A9S está a conquistar utilizadores em toda a Europa precisamente por isso: entrega resultados de limpeza de nível premium sem os custos habituais das marcas de topo.

Mesmo desempenho, metade do preço

O ponto de comparação mais frequente nas avaliações é direto: o desempenho lembra o Dyson V8 (que custa mais de 300€), mas a um preço muito inferior. Quem já testou ambos destaca a potência, o silêncio e a autonomia como fatores que rivalizam — ou até superam — o modelo da Dyson.

Vantagens face ao Dyson V8:

  • Preço: 130€ vs mais de 300€
  • Autonomia: Até 75 minutos vs 40 minutos
  • Peso: 1,6 kg vs 2,6 kg (mais leve e menos cansativo)
  • Depósito: 1,2 litros vs 0,54 litros (mais do dobro)
  • Ecrã LED inteligente: Mostra bateria, potência e alertas em tempo real

O que diz quem trocou o Dyson por este aspirador

Muitos utilizadores que já tinham aspiradores Dyson confirmam na Amazon que o AONUS A9S não fica atrás. "Tinha um Dyson V12 e troquei por este. Foi a melhor decisão — aspira tão bem como o anterior, é mais silencioso e a bateria dura mais tempo", partilha um utilizador. Outro afirma que "nada há a invejar ao Dyson que tinha antes. Faz menos ruído, é mais fácil de manusear e a bateria dá para duas limpezas completas." A facilidade de utilização também é destacada: "Este modelo consegue ficar em pé sozinho e desmonta-se facilmente para limpeza — algo que o Dyson não fazia tão bem." Um utilizador com experiência em ambas as marcas é direto: "Tenho 2 Dyson e o seu preço e qualidade não estão justificados após provar este AONUS." Outro ponto frequentemente mencionado é o modo automático: "Tem muita força de aspiração quando vê mais pó. Põe-se a mais velocidade automaticamente e não há que estar a apertar no gatilho continuamente como o Dyson."

A conclusão é comum entre quem fez a comparação: "Tinha as minhas dúvidas pelo preço, mas fiquei surpreendido. O sensor ajusta automaticamente a potência e a sucção é excelente. O meu Dyson antigo já não aspirava assim." Um utilizador alemão resume: "Tenho um aspirador Dyson que após 3 anos já não aspira tão bem. Mas esta potência de sucção e funcionalidade o Dyson de todo não tinha. Preço-desempenho incríveis!"

Adquira aqui

aspirador tipo dyson aonus

Sucção de 55 KPa: aspira tudo à primeira

Com 580 watts de potência e 55 KPa de sucção, este modelo remove com facilidade pó, migalhas e pelos de animais em pavimentos duros, carpetes e tapetes. A escova principal inclui um mecanismo anti-enrolamento que evita que cabelos e pelos se prendam, reduzindo a necessidade de manutenção.

O modo automático inteligente deteta o nível de sujidade e ajusta a potência de sucção em tempo real, poupando bateria nas zonas limpas e aumentando a força onde é necessário.

1,6 kg: aspira sem cansaço, até nas escadas

Pesando apenas 1,6 kg (um quilo a menos que o Dyson V8), é um equipamento fácil de transportar entre divisões e escadas. Pode ser guardado em pé, sem necessidade de furar paredes para instalar suportes, e as luzes LED na cabeça da escova iluminam cantos e zonas menos visíveis, tornando a limpeza mais completa e rápida.

75 minutos de autonomia: limpa a casa toda sem parar

A autonomia pode chegar aos 75 minutos em modo automático — quase o dobro do Dyson V8 — o que permite aspirar uma casa de 70m² sem interrupções. Vários utilizadores confirmam: "Ao terminar de limpar toda a casa, ainda sobrava 7% de bateria" e "A bateria dá para duas limpezas completas no meu apartamento de 60m²".

A bateria de 20.000 mAh é removível e pode ser carregada diretamente na base ou no próprio aspirador. O sistema de refrigeração inteligente prolonga a sua vida útil, garantindo que mantém o desempenho ao longo do tempo.

Controlo intuitivo com ecrã LED

O ecrã tátil LED apresenta em tempo real o nível de sucção, o estado da bateria e alertas de manutenção — algo que o Dyson V8 não oferece. Dispõe de três níveis de potência: modo económico para limpezas ligeiras, modo automático que se ajusta sozinho, e potência máxima para sujidade mais difícil.

O sistema de filtragem de seis níveis com filtro HEPA garante um ar mais limpo, retendo até as partículas mais finas — útil para quem sofre de alergias.

Depósito de 1,2 litros: sem interrupções

Com mais do dobro da capacidade do Dyson V8, o depósito de 1,2 litros permite aspirar a casa completa sem parar para esvaziar. A limpeza é simples: o depósito destaca-se com um clique e os filtros são laváveis.

Acessórios incluídos para todas as superfícies

O conjunto é completo e pensado para diferentes tipos de limpeza:

  • Base de carregamento e adaptador
  • Escova principal com iluminação LED
  • Ferramenta para fendas estreitas
  • Escova para sofás e tecidos
  • Escova larga e plana para ranhuras
  • Escova 2 em 1 multifunções
  • Tubo telescópico em alumínio (ajustável à altura)
  • Filtro HEPA suplente e esponja
  • Kit de acessórios variados
  • Manual de instruções

O que dizem os utilizadores?

A qualidade e durabilidade são dois dos aspetos mais mencionados por quem já o comprou. Um utilizador refere que “a minha mãe tem o aspirador há quase um ano e continua encantada — a bateria mantém-se em ótimo estado, mesmo usando o modo automático”. Outro destaca o baixo nível de ruído, descrevendo que “é surpreendentemente silencioso e aspira a areia sem deixar um único grão”. Muitos realçam também a potência de sucção e a solidez da construção, apontando-o como o melhor aspirador sem cabo que já tiveram dentro desta gama de preços.

Entre quem tem animais de estimação, o feedback é igualmente positivo. “Estou muito contente com o aspirador. É leve, a bateria dura bastante e aspira perfeitamente todo o pelo dos gatos”, comenta uma utilizadora, que sublinha ainda a excelente relação qualidade-preço. Outro comprador destaca a autonomia excecional, afirmando que “a bateria é das mais duradouras que já experimentei num aspirador sem cabo; é rápido de esvaziar e fácil de limpar”. A facilidade de utilização no dia a dia é outro ponto valorizado: “A bateria chega e sobra para limpar um apartamento de 70 metros quadrados, e os acessórios deixam os sofás impecáveis, mesmo com pelo de animais.” Por fim, a luz LED integrada é considerada um detalhe particularmente útil — “potente, prática e perfeita para detetar sujidade que, de outra forma, passaria despercebida.”

Uma escolha inteligente

Com autonomia elevada, peso reduzido, modo automático inteligente e um conjunto completo de acessórios, o AONUS A9S apresenta-se como uma das opções mais equilibradas do mercado. As avaliações destacam o silêncio, a potência e a facilidade de uso, com muitos utilizadores a afirmar que finalmente encontraram uma alternativa ao Dyson com a mesma eficiência, mas a um custo muito mais razoável.

Disponível na Amazon por 130,70€ 

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

