“Bateria dura mais que a da Dyson V8”: Este aspirador vertical  é lindo e está a menos de 150€

Este artigo pode conter links afiliados*

A pergunta que muitos fazem parece ter resposta: vale a pena pagar centenas de euros por um aspirador quando existe um modelo de 142,30€ a fazer o mesmo trabalho? O Inteture BP50 está a quebrar o ceticismo de quem procura potência e autonomia, segurando uma média de 4,4 estrelas com base em experiências reais. Com um desconto que o faz cair dos 274,45€ para quase metade do preço, este aspirador sem fios tornou-se o principal tema de conversa para quem quer uma casa limpa sem investir centenas de euros.

“Aspira tanto ou mais que a Dyson”

O que realmente impressiona neste modelo são os testemunhos de quem decidiu trocar as marcas caras por esta alternativa. As avaliações são claras: “Já o testei e a bateria dura mais que a do Dyson V8, além de aspirar tanto ou mais”, afirma um utilizador satisfeito. Outro comprador reforça que este aparelho oferece as “funcionalidades da Dyson por um quarto do preço”, tornando-se um prazer de utilizar pela sua simplicidade e eficácia, mesmo em casas com jardim ou animais de estimação.

Compre na Amazon a 142,30€

Potência de 50KPa e a magia da luz verde

Este modelo convence pela entrega técnica que muitos consideram surpreendente para o preço. Com uma das potências de sucção mais elevadas da sua categoria, consegue arrancar a sujidade mais profunda de tapetes e dos cantos mais difíceis. O grande destaque nas avaliações é a luz LED verde, que ilumina o pó que normalmente não vemos. Como descreve um utilizador, esta tecnologia permite ver perfeitamente onde ainda há lixo e “ajuda a limpar o que não se aprecia sem ela”. Com uma autonomia de 65 minutos, permite limpar a casa num único ciclo, sem interrupções.

Conforto, ecrã tátil e um toque de perfume

A experiência de utilização foi pensada para ser o mais cómoda possível. O aspirador é leve, manejável com apenas uma mão e inclui um ecrã tátil a cores que indica o estado da bateria e alertas de manutenção. Para quem valoriza os detalhes, este modelo inclui ainda uma função aromática que liberta uma fragrância suave enquanto aspira, deixando o ambiente com uma sensação de frescura imediata. Como se lê numa das avaliações, este é um equipamento que “está à altura de marcas muito mais caras”, provando que a limpeza de elite pode, finalmente, ser acessível a todos.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.