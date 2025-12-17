Facebook Instagram
"Melhor que o meu Dyson V10": Este aspirador sem fios tem 4,6 estrelas e surpreende pela autonomia

Este aspirador sem fios custa uma fração do preço da Dyson e tem avaliações que falam por si
Há 3h e 47min

Nos últimos meses, o Circlio NOVAX T80 tem vindo a ganhar visibilidade na Amazon, onde soma uma classificação média de 4,6 estrelas em mais de 1.160 avaliações. Este modelo surge com frequência em comparações diretas com aspiradores Dyson, sobretudo entre utilizadores que chegaram até ele após uma avaria na marca anterior e admitem ter ficado surpreendidos com o desempenho. Vários referem, inclusive, não notar diferenças relevantes no uso diário.

Potência elevada explicada de forma simples

O NOVAX T80 está equipado com um motor de 600 W, capaz de gerar uma sucção de 58.000 Pa. Na prática, isto traduz-se numa capacidade elevada para remover pó entranhado em carpetes, sujidade no chão e pelos de animais. O aspirador oferece quatro níveis de potência — Eco, Solo, Carpete e Turbo — permitindo ajustar a força de sucção consoante o tipo de superfície. Segundo vários utilizadores, mesmo os modos intermédios são suficientes para uma limpeza completa, algo que ajuda a poupar bateria.

Autonomia, carregamento e uso no dia a dia

A bateria permite até 75 minutos de funcionamento no modo Eco, valor que vários utilizadores dizem ser suficiente para limpar apartamentos entre 70 e 85 m² sem interrupções. O carregamento completo demora cerca de 2 a 2,5 horas, feito através de um suporte de parede por contacto. Um detalhe frequentemente mencionado é o facto de o aspirador ficar em pé sozinho, o que facilita pausas durante a limpeza sem necessidade de o apoiar em móveis ou paredes.

aspirador novax t80

Escova com luz verde e filtragem HEPA

A escova em forma de “V” inclui uma luz LED verde, pensada para tornar visível o pó que normalmente passa despercebido, até cerca de 30 cm à frente. Utilizadores com animais referem que esta função ajuda bastante a identificar pelos no chão e nos tapetes, além de a escova enrolar poucos cabelos. O sistema de filtragem em seis etapas, com filtros HEPA, retém 99,99% das partículas, algo valorizado por quem sofre de alergias ou convive com ácaros.

O que diz quem teve um Dyson

Grande parte das avaliações faz uma comparação direta com aspiradores Dyson. Um dos comentários resume bem essa perceção: “Melhor que o meu Dyson V10”. A frase surge associada à autonomia, à potência de sucção e à facilidade de utilização. Há utilizadores que trocaram um Dyson V7 ou V10 após avaria e referem estar mais satisfeitos com o Circlio, destacando o silêncio, a manobrabilidade e o facto de o gatilho não precisar de ser mantido pressionado durante a limpeza. Repete-se ainda a ideia de que o NOVAX T80 “não fica nada atrás” de marcas mais caras e que, pelo preço, oferece um equilíbrio difícil de ignorar.

Um modelo que surpreendeu quem tinha expectativas altas

Sem prometer milagres, o Circlio NOVAX T80 tem conseguido algo pouco comum: convencer utilizadores habituados a aspiradores de gama alta. A combinação entre potência, autonomia, funcionalidades úteis e um preço mais contido explica porque é cada vez mais citado como alternativa real à Dyson. Para muitos, a maior dúvida já não é o desempenho — é apenas saber se a durabilidade acompanhará o que promete nos primeiros meses de uso.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

