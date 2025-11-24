Facebook Instagram
Descobertas

Best-seller! O aspirador “tipo dyson” mais vendido da Amazon está a menos de 100 euros na Black Friday

Com design e funcionamento semelhante ao Dyson, este modelo custa apenas 91€ esta semana e já soma milhares de elogios.
Pilar Castelo Branco
Hoje às 13:24

Este artigo pode conter links afiliados*

VACTechPro V15 Aspirador sem cabo
VACTechPro V15 Aspirador sem cabo

Fotografia: Amazon.es

Consulte o preço aqui

É desta que investe num e-reader? O Kindle mais leve de sempre está a menos de 100 euros

A Black Friday trouxe uma oportunidade que está a fazer furor na Amazon: o VacTechPro V15, o aspirador sem fios mais vendido na categoria, está com 29% de desconto - baixou de 129€ para 91€. Com um design que lembra os modelos premium da Dyson, este aspirador acumula números impressionantes: 4,4 estrelas de avaliação, quase 3 mil comentários e mais de 8 mil unidades vendidas apenas no último mês. Os números falam por si: as pessoas não só gostam deste aspirador como o compram em massa.

O entusiasmo dos compradores justifica-se pela performance. "Tenho um Dyson e agora este. Por incrível que pareça, este é melhor", confessa um utilizador na Amazon. A capacidade de sucção oferece dois níveis de potência, sendo que mesmo no modo máximo a bateria aguenta 30 minutos - suficiente para limpar apartamentos até 115m². "Aspiro o piso completo de 100m² na potência máxima sem problemas", confirma outro comprador.

Os detalhes fazem a diferença. A luz LED verde que ilumina o chão durante a limpeza é uma das funcionalidades mais elogiadas. "O facto de poder ver iluminada a sujidade que aspiro transformou-me num obcecado pela limpeza", partilha um utilizador. O peso reduzido e o design ergonómico tornam a utilização confortável, enquanto a manutenção é simples: basta pressionar um botão para esvaziar o depósito e limpar o filtro com a escova incluída.

O pack inclui vários acessórios - dois filtros de substituição, diferentes escovas para todos os cantos e um suporte de parede que funciona como base de carregamento. A 91€ durante esta semana de Black Friday, representa uma alternativa convincente a aspiradores que custam quatro vezes mais. "Não tem nada a invejar às grandes marcas!", garante um comprador satisfeito. Com milhares de vendas no último mês e avaliações consistentemente positivas, este VacTechPro V15 prova que qualidade não tem de custar uma fortuna.

Compre aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

