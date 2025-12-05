Facebook Instagram
Descobertas

«Este aspirador foi o único que não deixou de ter desconto depois da Black Friday. E é tipo Dyson.»

Um daqueles achados que continuam a dar que falar.
Pilar Castelo Branco
Há 1h e 30min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador VACTechPro
Aspirador VACTechPro
Chamadas, desporto e saúde no pulso: este relógio passou de 100€ para 20€

Os descontos da semana passada já desapareceram quase todos, mas este aspirador vertical sem fios manteve-se firme no preço reduzido. O VACTechPro Ultra continua com 50% de desconto — passou de 239€ para 117€ — e tem uma média de 4,8 estrelas, com mais de quatro mil unidades vendidas só no último mês. Entre a potência, os acessórios incluídos e o preço muito abaixo dos modelos mais conhecidos, não é difícil perceber porquê.

Comparações com a Dyson: o tema favorito dos compradores

As avaliações repetem sempre o mesmo ponto: muitos utilizadores escolheram o VACTechPro Ultra por procurar algo com bom desempenho, mas sem o preço elevado da Dyson. Um deles afirma que o aspirador é “muito prático, poderoso e eficaz”, acrescentando que não se arrepende de ter trocado o seu antigo Dyson por este — e sublinhando que o modelo que tinha era três vezes mais caro. Outro comprador descreve o VACTechPro como “uma ótima alternativa”, elogia os dois níveis de sucção, a escova que recolhe bem a sujidade e a luz na base que torna o pó mais visível no chão, dizendo ainda que é leve, silencioso e “uma super alternativa à Dyson”.

aspirador tipo dyson

Vários comentários seguem a mesma linha, destacando que, embora pertença a outra gama de preços, apresenta um desempenho que surpreende pela proximidade ao que se espera de modelos muito mais caros. No geral, as opiniões são claras: quem procurava algo tipo Dyson, mas sem o investimento habitual, encontrou aqui uma solução convincente.

Potência e silêncio num modelo leve

O VACTechPro Ultra combina um motor de 550W com uma força de sucção que chama atenção até de quem já teve aspiradores bem mais caros. O sistema de filtragem, com oito camadas e filtro HEPA de carbono ativado, retém partículas ultrafinas e ajuda a reduzir o pó que costuma escapar noutros modelos. Outro detalhe falado nas avaliações é o nível de ruído: mesmo no modo mais forte, continua abaixo do esperado para esta categoria.

A autonomia adapta-se a diferentes tipos de limpeza graças aos três modos disponíveis — Eco, Tapete e Turbo — e há quem diga que dá para aspirar uma casa inteira e ainda ficar com bateria de sobra. A capacidade do depósito, com 1,6 L, também evita idas constantes ao lixo.

Adquira o aspirador aqui

Um modelo pensado para tornar tudo mais simples

Vários compradores mencionam que o ecrã táctil facilita a utilização, porque mostra a potência, o estado da bateria e pequenos alertas de manutenção. A escova principal, com sistema antienredos e seis luzes LED, é outro ponto muito elogiado, especialmente por quem tem animais ou precisa de ver melhor o pó em zonas mais escuras.

Há ainda quem destaque o conjunto de acessórios incluído: bocal para fendas, escova 2 em 1, escova para sofás e uma escova motorizada adicional. Para muitos, essa variedade faz com que o aparelho substitua, sem esforço, tanto a vassoura como o aspirador tradicional.

O que dizem as experiências de uso

Entre os comentários, há quem descreva o aspirador como “uma excelente surpresa”, sublinhando que é leve e com uma potência de sucção que impressiona numa primeira utilização. Outro comprador realça que é “fácil de manusear”, que o copo de pó é rápido de lavar e que inclui filtros de reposição suficientes para vários meses.

Há também quem diga que lida especialmente bem com pelos de animais e que o modo turbo nos tapetes “faz mesmo a diferença”. No geral, as avaliações convergem para a mesma ideia: o aparelho cumpre exatamente aquilo que promete — e, para muitos, supera o esperado pelo preço a que está.

Entre o desconto que resistiu ao fim da Black Friday, as milhares de unidades vendidas e as avaliações que continuam a acumular-se, o VACTechPro Ultra acabou por se tornar uma espécie de achado inesperado na Amazon. Mantém um desempenho elogiado, traz mais acessórios do que o habitual e, segundo muitos compradores, oferece uma experiência muito próxima da de modelos bastante mais caros.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Chamadas, desporto e saúde no pulso: este relógio passou de 100€ para 20€
Este aparelho de luz pulsada tem 4,8 estrelas e passou de 139€ para 82€
O colete com aquecimento elétrico que está a conquistar quem sofre com o frio
"Mudaram completamente a minha vida nos dias frios".Estas meias térmicas controlam-se pelo telemóvel
Mais Vistos
00:05:29
Secret Story
Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso
tvi
00:01:52
Secret Story
Leandro ataca Pedro ‘sem dó nem piedade’: «Depois diz que não quer saber da relação dos outros»
tvi
00:03:58
Secret Story
Fim da Amizade? Leandro e Pedro entram em discussão acesa antes de dormir
tvi
00:05:32
Secret Story
Hilariante! Concorrentes surpreendidos com festa temática e disfarces arrasadores
tvi
Destaques IOL
Modelos
São gémeas, mas só uma delas se transformou numa das modelos mais famosas do mundo
Tosse seca
Tosse seca ou tosse com expectoração: o que fazer em cada caso?
Inverno
Já não vai passar frio neste inverno. Estas camisolas térmicas do Lidl são tudo o que precisa
Receitas
O erro que (quase) todos cometem ao fazer carne estufada. É assim que a deixa macia e saborosa
Mais Lidas
Miguel Sousa Tavares
Miguel Sousa Tavares visa associação dos árbitros: "Ainda não percebeu que há 50 anos houve um golpe de Estado em Portugal"
cnn
Francisco Monteiro
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu
Musas portuguesas
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
Benfica
Há 25 anos um grupo de adeptos impediu Mourinho de ser treinador do Sporting: a história de como aconteceu
maisfutebol
Mundial 2026
Mundial 2026: tudo o que precisa de saber para o sorteio desta sexta-feira
maisfutebol
Turquia
Capitão do Fenerbahçe entre os 46 detidos por manipulação de resultados
maisfutebol