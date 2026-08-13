Adeus, Dyson? Conheça o aspirador sem fios que está a dar cartas na Amazon e custa metade do preço

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Este aspirador Rowenta tornou se um dos favoritos de quem limpa a casa todos os dias

A chegada dos dias mais frios convida a passar mais tempo em casa, a desfrutar do conforto do lar e a garantir que cada canto está perfeitamente limpo. No entanto, encontrar um equipamento de limpeza potente que consiga lidar com o pó, as migalhas e os pelos de animais sem implicar um investimento avultado pode ser um desafio. É precisamente neste cenário que os aspiradores sem fios alternativos às marcas de luxo ganham destaque, e há um modelo em particular na Amazon que está a dar muito que falar.

Trata-se do Ivormentico C10 EVO, um aspirador que tem surpreendido os consumidores ao surgir frequentemente nas avaliações como uma alternativa direta e económica aos famosos e dispendiosos modelos da Dyson. Custa atualmente 151,61 € e acumula feedback muito positivo de quem já o colocou à prova no dia a dia.

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Potência e inteligência ao serviço da limpeza

O grande trunfo deste modelo reside na sua impressionante ficha técnica. Equipado com um motor de 600W, o aparelho alcança uma potência de sucção impressionante, permitindo lidar com facilidade tanto com pavimentos lisos como com a sujidade mais entranhada em tapetes.

Vários compradores destacam a utilidade do modo automático inteligente, que regula a força de absorção de forma autónoma consoante a quantidade de sujidade detetada no chão. Como aponta um dos utilizadores espanhóis na sua avaliação com cinco estrelas: "O poder de sucção é genial (...) eu ponho-o em modo auto e ele próprio vai aspirando com mais ou menos força segundo a sujidade que deteta".

A bateria removível é outro dos pontos fortes, oferecendo até 70 minutos de autonomia contínua, o que permite limpar habitações de maior dimensão a fundo sem pausas forçadas para recarga.

Detalhes que fazem a diferença no dia a dia

Para além da potência pura, o Ivormentico C10 EVO foi desenhado a pensar na ergonomia e na facilidade de utilização. Conta com um generoso depósito duplo de 1,8 litros, o que reduz drasticamente a necessidade de esvaziamento constante. A escova de chão em forma de V inclui luz verde, um pormenor muito elogiado por revelar até o pó mais invisível em zonas escuras, além de possuir tecnologia anti-emaranhamento para evitar que os cabelos e os pêlos de animais fiquem presos.

A versatilidade estende-se também aos acessórios incluídos, como a mangueira extensível de 1 metro, considerada ideal para alcançar cantos difíceis ou limpar o interior do automóvel. A leveza e a facilidade de manuseamento completam o conjunto, fazendo com que muitos clientes o comparem diretamente aos topos de gama do mercado, mas com uma vantagem clara no orçamento familiar.

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