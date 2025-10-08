Facebook Instagram
Parece um Dyson mas custa muito menos: aspirador com milhares de avaliações positivas está a 150 euros

Um dos modelos mais bem avaliados da Amazon combina design moderno, autonomia e tecnologia de ponta.
IOL
Há 2h e 35min

Este artigo pode conter links afiliados*

Ultenic U20 Aspirador sem cabo
De 405 para 172 euros no Prime Day: o robot que aspira e esfrega o chão está com mega desconto

O Ultenic U20 é um aspirador sem fios que tem vindo a conquistar destaque entre os produtos mais vendidos da Amazon. Durante o Prime Day, está ao preço de 149,99 euros, com 12% de desconto face aos últimos 30 dias, e conta com uma avaliação média de 4,8 estrelas em mais de 2.800 opiniões. Equipado com um motor sem escovas de 600W e sucção de 55 Kpa, oferece uma limpeza eficaz que facilmente relembra os modelos da Dyson, tanto pelo desempenho como pelo design. A autonomia de até 60 minutos, aliada a um funcionamento até 40% mais silencioso do que aspiradores convencionais, torna-o prático para uso diário.

Entre os seus pontos fortes está a escova com luz LED, atualizada para 2025, que evita que o cabelo e os pelos se enrolem, graças ao design em V com pequenos ressaltos de silicone e cerdas suaves. O design dobrável superior permite chegar facilmente a zonas difíceis, como debaixo dos móveis, com ângulos de 90° e 180°, enquanto o ecrã LED indica o nível de bateria, de sucção e alerta para obstruções. O filtro HEPA com iluminação laser verde deteta partículas invisíveis e elimina 99,97% dos alergénios e ácaros, contribuindo para um ambiente mais saudável.

Adquira aqui

aspirador tipo dyson

O Ultenic U20 inclui vários acessórios — escova estreita para fendas, mini escova para estofos, suporte de parede e dois filtros HEPA de substituição — o que amplia o seu alcance para limpeza de camas, sofás, pisos ou casa de animais de estimação. A capacidade de 1,5 litros permite tarefas maiores sem interrupções frequentes, o design vertical torna-o leve e fácil de guardar. Utilizadores destacam o equilíbrio entre potência e autonomia, a facilidade de esvaziar o depósito, e a sua eficácia na remoção de pelos de animais, considerando-o um aparelho versátil para os diferentes tipos de piso.

Durante o Prime Day, o Ultenic U20 está em stock e disponível com envio rápido pela Amazon, sendo ainda possível efetuar devolução gratuita nos primeiros 30 dias. Uma opção ideal para quem procura uma experiência de limpeza sem fios — com desempenho que remete para o Dyson — e sem comprometer estilo ou autonomia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

