Facebook Instagram
Descobertas

É a primeira vez que vemos um aspirador tipo Dyson a menos de 50 euros

Este aspirador prova que não é preciso gastar uma fortuna para ter qualidade.

IOL
Há 12 min

Este artigo pode conter links afiliados*

VACTechPro 60KPa
VACTechPro 60KPa
Muito mais baratos que na marca! Os Adidas da moda estão a 25 euros na Amazon

Se há coisa que ninguém quer é passar horas a limpar a casa. E se há investimento que dói fazer é gastar centenas de euros num aspirador, por muito bonito que seja. A boa notícia? Existe uma alternativa que está a fazer furor e que custa uma fração do preço dos modelos de luxo.

A VACTechPro conseguiu fazer o improvável: criar um aspirador vertical com fio que rivaliza com os modelos Dyson — em design, leveza e potência, mas por menos de 50 euros. É a primeira vez que isto acontece nesta gama de preço, e os compradores estão a confirmar: mais de 488 avaliações com uma média de 4,5 estrelas na Amazon.

"É como um Dyson!"

As comparações são inevitáveis. Vários compradores que já tiveram (ou têm) aspiradores Dyson ficaram genuinamente surpreendidos. "Tendo utilizado anteriormente um Dyson de design semelhante, fiquei agradavelmente surpreendido. Este é um pequeno aspirador com muita força", partilha um utilizador. Outro vai direto ao assunto: "O aspirador que recebi é muito potente, quase como o meu antigo Dyson com fios."

Adquira o aspirador aqui

VACTechPro 60KPa

Com apenas alguns quilos e um cabo de 7 metros, este aspirador permite limpar a casa inteira sem andar a mudar de tomada constantemente. O depósito de 800 ml é generoso e esvazia-se sem complicações: "O lixo deita-se fora sem ter de tocar em nada", garante uma utilizadora na Amazon.

Vem com vários acessórios que tornam a limpeza mais versátil: serve para pavimento, carpetes, fendas, sofás. "Uso-o depois de dar o pequeno-almoço às crianças e passa pelo chão com facilidade", partilha um comprador. E para quem tem animais em casa, há boas notícias: "Em carpetes de pelo mais grosso lida bem com os pelos do cão e é muito fácil de esvaziar."

O segredo? Relação qualidade-preço imbatível

No final do dia, o que realmente impressiona é conseguir desempenho de gama alta sem o preço de gama alta. Por menos de 50 euros, este aspirador entrega potência, facilidade de uso e versatilidade, tudo o que se pede a um modelo bem mais caro.

Se procura um aspirador que funcione e que não obrigue a pedir um empréstimo, esta pode ser a compra mais sensata do mês.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Muito mais baratos que na marca! Os Adidas da moda estão a 25 euros na Amazon
Basta adicionar à ração: este pó acaba com o máu hálito do seu cão ou gato
Neutrogena com desconto brutal: um kit completo de hidratação por apenas 11 euros
São as sapatilhas da moda e agora estão a 25 euros
Mais Vistos
00:04:49
1ª Companhia
Tensão no ar! Instrutor Joaquim faz chamada de atenção a Filipe Delgado
tvi
00:04:35
1ª Companhia
Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica
tvi
00:02:42
1ª Companhia
Hilariante! Filipe Delgado faz uma imitação perfeita do instrutor Joaquim
tvi
00:04:35
1ª Companhia
A queda aparatosa de Nuno Janeiro que o levou a receber assistência médica de imediato
tvi
Destaques IOL
Receitas
Provámos e ficámos fãs! O cheesecake japonês que todos falam é mesmo incrível e só leva 2 ingredientes
Restaurante
Um dos restaurantes mais cool de Lisboa está a vender mobiliário a preços incríveis
Receitas
Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira
Dicas
É por isso que amamos a internet. Chegou o truque mais engenhoso para limpar os caixilhos das janelas
Mais Lidas
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
Ines simoes
«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático
Nivea
Creme Nívea da lata azul: as 5 coisas que ninguém te anda a dizer
versa
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»
Liga
«Mourinho não cumpriu a palavra, mostrou falta de caráter comigo»
maisfutebol
Famosos
Revelado chocante detalhe sobre corpo de Maycon Douglas: "Não teria cabelo nem roupa"
selfie