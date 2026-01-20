É a primeira vez que vemos um aspirador tipo Dyson a menos de 50 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Se há coisa que ninguém quer é passar horas a limpar a casa. E se há investimento que dói fazer é gastar centenas de euros num aspirador, por muito bonito que seja. A boa notícia? Existe uma alternativa que está a fazer furor e que custa uma fração do preço dos modelos de luxo.

A VACTechPro conseguiu fazer o improvável: criar um aspirador vertical com fio que rivaliza com os modelos Dyson — em design, leveza e potência, mas por menos de 50 euros. É a primeira vez que isto acontece nesta gama de preço, e os compradores estão a confirmar: mais de 488 avaliações com uma média de 4,5 estrelas na Amazon.

"É como um Dyson!"

As comparações são inevitáveis. Vários compradores que já tiveram (ou têm) aspiradores Dyson ficaram genuinamente surpreendidos. "Tendo utilizado anteriormente um Dyson de design semelhante, fiquei agradavelmente surpreendido. Este é um pequeno aspirador com muita força", partilha um utilizador. Outro vai direto ao assunto: "O aspirador que recebi é muito potente, quase como o meu antigo Dyson com fios."

Adquira o aspirador aqui

Com apenas alguns quilos e um cabo de 7 metros, este aspirador permite limpar a casa inteira sem andar a mudar de tomada constantemente. O depósito de 800 ml é generoso e esvazia-se sem complicações: "O lixo deita-se fora sem ter de tocar em nada", garante uma utilizadora na Amazon.

Vem com vários acessórios que tornam a limpeza mais versátil: serve para pavimento, carpetes, fendas, sofás. "Uso-o depois de dar o pequeno-almoço às crianças e passa pelo chão com facilidade", partilha um comprador. E para quem tem animais em casa, há boas notícias: "Em carpetes de pelo mais grosso lida bem com os pelos do cão e é muito fácil de esvaziar."

O segredo? Relação qualidade-preço imbatível

No final do dia, o que realmente impressiona é conseguir desempenho de gama alta sem o preço de gama alta. Por menos de 50 euros, este aspirador entrega potência, facilidade de uso e versatilidade, tudo o que se pede a um modelo bem mais caro.

Se procura um aspirador que funcione e que não obrigue a pedir um empréstimo, esta pode ser a compra mais sensata do mês.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.