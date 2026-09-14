Finalmente! O aspirador tipo Dyson que mais vendemos está a menos de 100 euros

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Fiz o Caminho de Santiago e foi este produto que salvou as minhas pernas, mesmo depois de já ter experimentado uma marca muito mais cara

Para recomendar um aspirador, a nossa redação lê cuidadosamente as avaliações e observa os produtos ao longo do tempo. O

é um fenómeno: é conhecido por ser parecido com um Dyson e fazer o mesmo, mas a um preço muito mais reduzido. Neste momento, está a menos de 100 euros. Já o temos observado ao longo dos anos e já o recomendámos muitas vezes aos nossos leitores, e as avaliações comprovam-no: tem quase 6.000 avaliações e uma média de 4,4 estrelas.

Os aspiradores verticais sem fio tornaram-se uma referência na limpeza doméstica, mas nem sempre são acessíveis. Este modelo, disponível na Amazon, tem-se destacado como uma alternativa muito procurada, somando milhares de compras só no último mês. Trata-se de um aspirador vertical sem fios 6 em 1, pensado para uma limpeza completa em diferentes áreas da casa. Funciona eficazmente em carpetes, tapetes, soalhos de madeira, chão flutuante, tijoleira e mosaico, sendo especialmente indicado para casas com animais de estimação, graças à sua capacidade de recolher pelos e sujidade de forma consistente.

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Potência e autonomia

Ao nível da performance, o aparelho está equipado com um motor de sucção elevada, com dois modos de funcionamento à escolha. A autonomia cumpre com o prometido, chegando aos 35 minutos em modo económico e reduzindo para cerca de 18 minutos em modo máximo, sendo a bateria removível e carregável em separado. O sistema de filtragem ciclónica inclui um filtro lavável, com dois filtros extra de substituição incluídos gratuitamente na caixa, capaz de reter praticamente todas as partículas microscópicas de pó, contribuindo para um ar mais puro no interior da habitação.

Leveza e acessórios

Outro dos pontos fortes é o design muito leve, que facilita o manuseamento desde o chão até zonas mais altas. A escova principal integra uma luz LED verde, permitindo identificar pó e resíduos em locais menos visíveis, como debaixo de móveis, e a escova rotativa em V foi desenhada especificamente para reduzir o emaranhamento de cabelos e pelos de animais. A versatilidade deste modelo é reforçada pelos acessórios incluídos, como o bocal para frestas e o bocal combinado, bem como pelo tubo telescópico ajustável, que permitem converter o aparelho num modelo de mão para limpar sofás, escadas ou o interior do automóvel.

"Não é necessário um Dyson": o veredito de quem já mudou

As avaliações refletem a excelente receção do produto, e as comparações com modelos mais caros são constantes. Uma utilizadora admite que estava inicialmente inclinada para um Dyson, mas acabou por optar por este aspirador, referindo que foi "uma surpresa muito boa", destacando a performance tanto no modo normal como no turbo. Outro comentário é ainda mais direto ao afirmar que, na verdade, não é necessário um Dyson, explicando que já testou modelos da marca de amigos e familiares e que este aparelho não fica nada atrás, pesa metade e manuseia-se muito melhor. Há também quem tenha substituído diretamente um equipamento topo de gama e sublinhe que ficou agradavelmente surpreendido, elogiando o facto de não pesar nada, aspirar muito bem e trazer todos os acessórios.

A conclusão dos compradores é unânime: por menos de 100 euros, consegue-se um desempenho semelhante ao de um equipamento bastante mais caro.

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