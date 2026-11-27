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Sejamos sinceros: todos já olhámos para um aspirador sem fios de marcas conhecidas e pensámos "é lindo, mas por este preço...". Foi o que aconteceu a uma compradora da Amazon que tem dois cães em casa. "Queria uma Dyson, mas não podia pagar tanto", conta, e acabou por escolher este VACTechPro. O veredito? "O melhor aspirador que já tive." E não está sozinha: com 4,4 estrelas, mais de 6.500 avaliações e mais de 5 mil compras só no último mês, este é um dos aspiradores sem fios mais populares da Amazon.

O preço de 80,50 €, no entando, é exclusivo para clientes Prime (sem Prime, custa 111,81 €). Mas não é motivo para desistir. Aderir é simples e pode começar por um teste gratuito de 30 dias, que se cancela quando quiser. Ou seja, dá para aproveitar a promoção e ainda experimentar as entregas rápidas.

Porque é que tem tanto sucesso?

O VACTechPro junta num só aparelho a sucção de 35 kPa, uma bateria amovível e um formato leve e fácil de manobrar. Ao ser 6 em 1, passa de aspirador de chão a aspirador de mão, para sofás, bancos do carro ou cantos difíceis, com as ferramentas que vêm no pack. A bateria dura até 35 minutos de limpeza contínua em modo ECO, o suficiente para tratar uma casa de tamanho médio.

Os detalhes que fazem a diferença

Luz verde no chão: ilumina o pó e a sujidade que normalmente passam despercebidos, sobretudo em zonas escuras

Escova em V: é 5 cm mais larga, por isso cobre mais superfície a cada passagem

Bateria removível: pode trocá-la ou carregá-la separadamente

Pelos de animais: foi pensado para pelo de animais de estimação, tapetes e chão duro

Sobre as comparações com o Dyson

A comparação com a marca é um dos apontamentos mais repetidos nos comentários.

Uma utilizadora com gatos conta que o aspirador tem a mesma capacidade de sucção que um Dyson. Outro cliente diz que está encantado e que acabou por poupar muito dinheiro com esta escolha.

Há também quem tenha trocado um Dyson com alguns anos, que já pedia mudança de filtros, por este modelo, e diga que não podia estar mais contente com o preço. Uma dona de três gatos defende ainda que o aspirador "não tem absolutamente nada a invejar" ao modelo que inspirou o design.

Já um comprador, depois de mês e meio de uso, considera-o uma alternativa "extremamente competente e acessível" aos aspiradores verticais de marcas premium.

E o preço?

Este aspirador tem dois preços, e quem decide é a sua situação perante o Prime. Tem duas hipóteses.

1. Aproveitar a promoção e experimentar o Prime

Com Prime, o VACTechPro custa 80,50 €. Se ainda não é membro, pode ativar o teste gratuito, fazer a compra com o preço de membro e cancelar quando quiser, sem compromissos. Só tem de se lembrar de o fazer antes de o período de teste acabar, para não ser cobrado.

2. Comprar sem Prime

Neste caso, o aspirador custa 111,81 €. É mais 31 € do que o preço Prime, mas, comparado com o que se paga por um Dyson, continua a compensar.

A Amazon tem muitos descontos de Black Friday até ao dia 30 de novembro, por isso convém não deixar para a última hora, porque as unidades podem esgotar.

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