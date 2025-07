É semelhante ao Dyson mas custa menos de metade. Consumidores deliram com este aspirador da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Com mais de mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas, este aspirador sem fios da Vistefly está a ser cada vez mais apontado como a melhor alternativa ao Dyson, especialmente por quem procura potência, autonomia e funcionalidade, tudo por apenas 161 €. Vários utilizadores garantem: o desempenho surpreende, o design convence e o preço... é difícil de bater. Uma utilizadora confessa nas avaliações da Amazon: “Tenho um Dyson e, sinceramente, não noto qualquer diferença”.

Potência, autonomia e tecnologia por um preço mais justo

A potência de sucção e o motor inteligente são dois dos pontos mais destacados: este modelo adapta automaticamente a intensidade de acordo com o nível de sujidade, otimizando o uso da bateria. A autonomia chega aos 70 minutos no modo eco — tempo suficiente para uma limpeza completa da casa.

Além disso, o ecrã tátil permite ver, em tempo real, o nível da bateria, e a escova com luzes LED facilita a limpeza de zonas menos iluminadas, como debaixo da cama ou do sofá. “A luz frontal é essencial para perceber onde está o pó. E há aspiradores da Dyson muito mais caros que nem têm isso”, destaca um utilizador.

Prático, silencioso e ideal para quem tem crianças ou animais

O depósito removível, que se esvazia com um simples clique, alia-se a um sistema de filtração eficaz que retém até as partículas mais finas, tornando este aspirador especialmente indicado para famílias com crianças ou animais de estimação. Inclui ainda uma variedade de acessórios úteis, como escova para estofos, bocal para fendas, escova para chão e uma base para arrumação. Uma cliente satisfeita destaca que, “com quatro crianças em casa, mudou completamente a minha rotina — é leve, silencioso e muito eficaz com pelos de cão e migalhas.” Outro utilizador reforça: “Substituí o meu Dyson V8 por este modelo. Funciona incrivelmente bem, é bonito e mais leve. E não falha na limpeza.”

Com uma construção sólida, funcionalidades avançadas e um preço competitivo, este aspirador Vistefly mostra que não é preciso investir num Dyson para ter um equipamento potente, versátil e com tecnologia de ponta. A Amazon está rendida — e, por este valor, dificilmente se encontra melhor.

Adquira o aspirador Vistefly aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.