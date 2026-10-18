“Dyson quem?” Há quem pergunte isto depois de comprar este aspirador de 91€

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Quer chegar ao fim do ano mais em forma? Esta mini elíptica para usar sentado está em promoção na Amazon

A mudança da hora está à porta e este despertador com luz pode ajudar a acordar com mais suavidade

Há quem tenha tido sempre um Dyson em casa e acabe por render-se a outra marca, e as avaliações deste aspirador sem fios da VACTechPro mostram bem isso. “Dyson quem?”, escreveu alguém na Alemanha, numa avaliação de cinco estrelas em que garante que esta foi a melhor compra do ano. Em Espanha, outro comprador diz que o aspirador funciona de forma completa e potente e compara-o a “um Dyson que vale seis vezes mais”. Com estes elogios, a conta faz ainda mais sentido: o modelo tem um preço original de 142,30€ e está agora a 91,06€ na Amazon, numa promoção por tempo limitado que tira mais de 50€ à fatura.

Com gatos em casa, a força não precisa de ser máxima

Uma compradora que tem dois gatos conta que encomendou este aspirador sem grandes expectativas, convencida de que faria o essencial pelo preço que custa, e que acabou surpreendida pela positiva. No nível de potência mais baixo, aspira sem dificuldade a areia que os gatos espalham pela casa, e quando é preciso limpar um tapete ou a relva artificial do terraço, basta subir para o nível 2. Diz também que o aparelho é tão leve que não cansa o braço.

A potência está no motor de 600 W, que consegue uma sucção de 55 kPa, a unidade que mede a força com que o aparelho puxa a sujidade (quanto mais alto o valor, mais fácil é levantar o que está agarrado ao chão). Na prática, apanha o pó, as migalhas e os pelos de animais, tanto em tapetes como em sofás. A escova gira para os lados e tem seis luzes LED que mostram a sujidade escondida debaixo de camas e armários. A mesma compradora refere que a casa tem 60 metros quadrados e que bastam dez minutos para a aspirar toda, com a bateria a descer apenas de 100% para 90%.

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70 minutos de bateria e um depósito que se esvazia num instante

Em pisos lisos, a bateria chega aos 70 minutos, tempo que dá para limpar uma casa inteira sem interromper para carregar. Nos tapetes, onde o motor tem de trabalhar mais, a autonomia desce para 40 minutos, e no modo turbo, o mais forte, fica pelos 20. Um comprador espanhol refere ainda que a bateria é extraível, ou seja, pode ser retirada para carregar à parte, e que quem quiser pode comprar uma segunda para trocar quando a primeira acabar. O ecrã LED mostra a potência escolhida e o estado da bateria, e avisa quando o depósito está cheio ou quando há algum bloqueio.

O depósito tem capacidade para 1,6 litros e esvazia-se com um único botão. Outra compradora diz que é muito fácil de esvaziar e que se desmonta por completo para lavar, algo que quem tem gatos de pelo comprido vai agradecer. Por dentro, o aspirador tem um filtro de oito camadas, que retém o pólen e os alérgenos, e um filtro HEPA lavável, um tipo de filtro que prende partículas muito pequenas e que pode ser limpo com água. O funcionamento é silencioso, abaixo dos 62 decibéis, um nível semelhante ao de uma conversa normal, o que permite aspirar sem incomodar ninguém.

Escovas para sofás, frestas e pelos de animais já vêm incluídas

O aspirador traz uma escova própria para sofás, que apanha os pelos de animais e as migalhas, uma escova 2 em 1 que se adapta a diferentes superfícies e um bocal estreito para chegar às frestas dos móveis. A escova do chão tem cerdas dispostas em V e um pente que reduzem os nós, o que ajuda quando há cabelo comprido ou pelo de animais. Uma compradora acrescenta que na caixa vêm ainda dois filtros de substituição, o carregador e uma base de carga onde o aparelho pode ficar arrumado.

Com 4,4 estrelas em 5 em 176 avaliações e mais de 600 compras no último mês, o aspirador VACTechPro chega a quem procura uma alternativa a um Dyson sem pagar três ou quatro vezes mais. A promoção por tempo limitado leva o preço original de 142,30€ para 91,06€ na Amazon, na versão vermelha e roxa.

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