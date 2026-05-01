Nem só a Dyson domina: há uma alternativa que está a ganhar terreno no segmento dos aspiradores verticais

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Durante anos, a Dyson foi a referência no segmento dos aspiradores verticais sem fios, frequentemente associada ao topo de gama nesta categoria. No entanto, o mercado tem vindo a diversificar-se e começam a ganhar destaque alternativas que oferecem níveis de desempenho semelhantes com um investimento mais reduzido.

A Shark é um desses exemplos. Trata-se de uma marca com forte presença no Reino Unido, onde ocupa uma posição relevante no mercado de aspiradores e é frequentemente incluída em comparações diretas com a Dyson. Essa consolidação tem contribuído para aumentar a sua visibilidade junto de consumidores que procuram opções com boa relação entre desempenho e preço.

Entre os modelos que mais atenção têm recebido está o Shark Stratos, que se posiciona como uma alternativa competitiva dentro do segmento premium. As avaliações de utilizadores destacam sobretudo a capacidade de adaptação automática da potência, a eficácia na remoção de cabelos e pelos de animais e a versatilidade na utilização diária.

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O sistema de deteção de sujidade ajusta automaticamente a potência de sucção através da tecnologia Clean Sense IQ, adaptando-se ao nível de pó encontrado durante a limpeza. Já a escova Anti Hair Wrap ajuda a evitar a acumulação de cabelos no rolo, reduzindo a necessidade de manutenção frequente — um ponto frequentemente destacado por utilizadores que lidam com pelos de animais em casa. Há quem refira precisamente que “é impressionante a quantidade de sujidade que remove de tapetes que pareciam limpos”.

O design com tubo flexível facilita a limpeza em zonas de difícil acesso, como debaixo de sofás ou camas, algo que vários consumidores valorizam, sublinhando a diferença face a modelos mais rígidos. Um dos comentários mais recorrentes descreve a experiência como “muito mais prática na limpeza diária, especialmente em espaços apertados”.

Outro ponto frequentemente referido é a autonomia, que pode chegar até cerca de 60 minutos, permitindo a limpeza de uma habitação completa numa única carga, dependendo do nível de utilização.

Além disso, o modelo pode ser convertido num aspirador de mão, tornando-se útil para escadas, sofás, ou interiores de automóveis. O conjunto de acessórios incluído reforça essa versatilidade.

Com uma avaliação média de 4,2 estrelas e centenas de opiniões registadas, o Shark Stratos tem vindo a afirmar-se como uma alternativa consistente no mercado. A experiência de utilização descrita por muitos consumidores aponta para um desempenho sólido na limpeza diária, com especial destaque para a facilidade de utilização.

O Shark Stratos está disponível na Amazon por 203,29€, posicionando-se como uma opção competitiva para quem procura desempenho de gama alta sem recorrer necessariamente aos modelos mais caros do mercado.

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