Tipo Dyson, mas por uma fração do preço: o aspirador sem fios mais potente da Amazon está com desconto flash

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Se sempre sonhou ter um aspirador vertical sem fios de alto rendimento, mas recusa pagar os preços exorbitantes das marcas mais conhecidas, encontrámos a alternativa perfeita na Amazon. O aspirador sem fios JRFYHFT V16 PRO está com um desconto flash brutal de 37%, fazendo o preço tombar de 213,47€ para apenas 135,19€. Com uma impressionante nota de 4,7 em 5 estrelas e mais de 400 unidades vendidas no último mês, este modelo destaca-se por oferecer características topo de gama a um preço incrivelmente competitivo.

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Força bruta de sucção e autonomia para toda a casa

O grande trunfo deste modelo é conseguir aliar uma potência avassaladora a um design inteligente que facilita as limpezas diárias:

Poder de sucção implacável: Equipado com um motor sem escovas de 650W, gera uma sucção de até 55.000 Pa. Arranca sem qualquer esforço pelos de animais, pó e sujidade profunda tanto de solos duros como de tapetes.

Bateria de longa duração: Esqueça o stress de ficar sem carga a meio. Graças às suas 8 baterias integradas de 2800 mAh, oferece até 70 minutos de autonomia no modo suave (e 20 minutos no modo de máxima potência), carregando por completo em apenas 4 horas.

Fica de pé sozinho: Ao contrário de muitos aspiradores do género que caem se não estiverem apoiados, este modelo aguenta-se em pé de forma independente. Pode parar a limpeza a qualquer momento para mudar um móvel de sítio sem ter de o deitar no chão.

Escova antienredos com luz LED verde : A escova motorizada em forma de V evita que os cabelos e pelos de animais fiquem enrolados no rolo. Além disso, a luz LED verde integrada ilumina o chão para que nenhum grão de pó escape à vista.

Depósito gigante e filtragem extrema : Conta com um depósito de 1,8 litros (o que significa que não tem de o esvaziar constantemente) e um sistema de filtragem de 8 etapas que retém 99,99% das bactérias, devolvendo um ar totalmente purificado à casa.

Ecrã LED inteligente: O visor a cores permite acompanhar em tempo real o nível de bateria restante e alternar facilmente entre os três níveis de sucção disponíveis.

Arrumação prática

O aspirador vem acompanhado por uma base de carregamento de parede que não só recarrega o aparelho de forma automática, como também serve para organizar todos os acessórios incluídos (como o bocal para fendas e a escova 2 em 1).

Adquira o aspirador a 135,19€ na Amazon (antes 213,47€)

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