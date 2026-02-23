Menos de 100€ por um aspirador vertical? Este modelo vende-se aos milhares e o segredo está na luz que vê o pó "invisível"

Este artigo pode conter links afiliados*

Encontrar um aspirador vertical que realmente aspire tudo sem nos obrigar a gastar uma fortuna é uma raridade, mas este modelo da Proscenic parece ser a exceção. Por apenas 96,56€ na Amazon, este equipamento entrega uma força de sucção impressionante, algo que normalmente só vemos em aparelhos muito mais caros. Com uma classificação de 4,8 estrelas, é um daqueles achados que nos faz questionar por que razão haveríamos de investir em marcas de luxo quando temos este desempenho por menos de 100 euros.

Tecnologia que facilita o dia a dia (até no escuro)

O que mais nos surpreendeu, além do preço, foi a tecnologia de luz verde. Este sistema ilumina o chão de uma forma que torna visível até o pó mais fino que normalmente não vemos a olho nu, garantindo que não escapa nada. Outro detalhe muito prático é o design da escova, feito especificamente para que os cabelos e pelos de animais não fiquem enrolados — quem partilha a casa com patudos sabe bem o tempo que se perde a limpar as escovas dos aspiradores comuns.

Leveza e autonomia para toda a casa

Não há nada mais aborrecido do que ficar sem bateria a meio da limpeza ou sentir os braços cansados. Este modelo pesa apenas 1,48 kg, o que o torna incrivelmente leve para manusear, e a bateria dura até 50 minutos, tempo mais do que suficiente para uma casa de tamanho generoso. Além disso, tem um pormenor fantástico: aguenta-se em pé sozinho. Se o telefone tocar ou se precisar de parar por um momento, não tem de o encostar à parede com o risco de cair.

Controlo total com um toque

Para que não tenha de adivinhar quanto tempo de bateria ainda resta, o aspirador inclui um pequeno ecrã onde pode ver tudo em tempo real, inclusive se o depósito já precisa de ser despejado. Com mais de 3.000 avaliações positivas, quem já o comprou destaca precisamente esta facilidade de uso e o facto de ser muito silencioso apesar da sua potência. Por menos de 100€, levar para casa um aspirador com este design e estas funções é, sem dúvida, uma das melhores oportunidades que encontrámos ultimamente.

