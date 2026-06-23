É o aspirador que mais vendemos. E agora está a 80€ no Prime Day

Este artigo pode conter links afiliados*

O terror dos ácaros e alérgenos: o aspirador de colchões com luz UV da Hoover caiu para os 73€ no Prime Day

Vem com capa, rato e teclado: o tablet ideal para estudar e ver séries caiu para os 100 euros

Diga adeus à irritação: a famosa máquina que faz a barba e depila o corpo está a preço de saldo

É o rival da Dyson mais elogiado na Amazon (e por bons motivos): caiu para os 162€ em oferta flash

Os aspiradores verticais sem fio tornaram-se uma referência na limpeza doméstica, mas nem sempre são acessíveis. O VACTechPro, disponível na Amazon, tem-se destacado como uma alternativa muito procurada, somando mais de 3.000 compras só no último mês e reunindo uma classificação média de 4,4 estrelas baseada em mais de 5.000 avaliações de clientes.

Este é o aspirador que mais vendemos no nosso site e, agora com as ofertas do Prime Day, o seu preço caiu de 161,99€ para 80€ (um desconto direto de 50%). O modelo chama a atenção pelo equilíbrio entre potência, versatilidade e preço, sendo frequentemente comparado a aspiradores de gamas mais elevadas. Trata-se de um aspirador vertical sem fios 6 em 1, pensado para uma limpeza completa em diferentes áreas da casa. Funciona eficazmente em carpetes, tapetes, soalhos de madeira, chão flutuante, tijoleira e mosaico, sendo especialmente indicado para casas com animais de estimação, graças à sua capacidade de recolher pelos e sujidade de forma consistente.

Adquira o aspirador VACTechPro na Amazon por 80€

Potência bruta e tecnologia anti-emaranhamento

Ao nível da performance, o VACTechPro está equipado com um motor que atinge até 35.000 Pa (35 kPa) de sucção. A autonomia cumpre com o prometido, chegando aos 35 minutos em modo ECO e reduzindo para cerca de 18 minutos em modo MAX, sendo a bateria removível e carregável em separado.

O sistema de filtragem ciclónica inclui um filtro HEPA lavável — com dois filtros extra de substituição incluídos gratuitamente na caixa —, capaz de reter 99,97% das partículas microscópicas de pó até 0,3 mícrons, contribuindo para um ar muito mais puro e livre de alergénios no interior da habitação."

Outro dos pontos destacados é o design muito leve, que facilita o manuseamento desde o chão até zonas mais altas. A escova principal integra uma luz LED verde, permitindo identificar pó e resíduos em locais menos visíveis, como debaixo de móveis. A escova rotativa em V foi desenhada especificamente para reduzir o emaranhamento de cabelos e pelos de animais.

A versatilidade deste modelo é reforçada pelos acessórios incluídos, como o bocal para fendas e o bocal combinado, bem como pelo tubo telescópico ajustável, que permitem converter o aspirador num modelo de mão para limpar sofás, escadas ou o interior do automóvel.

"Não é necessário um Dyson": O veredito de quem já mudou

As avaliações refletem a excelente receção do produto e as comparações com modelos quatro vezes mais caros são constantes. Um utilizador admite que estava inicialmente inclinado para um Dyson V8 Advanced, mas acabou por optar por este aspirador e refere que foi “uma surpresa muito boa”, destacando a performance tanto no modo normal como no turbo.

Outro comentário é ainda mais direto ao afirmar que “na verdade, não é necessário um Dyson”, explicando que já testou modelos da marca de amigos e familiares e que este aspirador “não fica nada atrás, pesa metade e manuseia-se muito melhor”. Há também quem tenha substituído diretamente um equipamento topo de gama e sublinhe que ficou agradavelmente surpreendido: “Não pesa nada, aspira super bem e traz todos os acessórios”.

A conclusão dos compradores é unânime: por apenas 80 euros no Prime Day, consegue um desempenho semelhante ao de um equipamento que facilmente custaria 400 euros, tornando esta compra “100% recomendada” antes que o evento termine.

Aproveite o preço promocional do VACTechPro na Amazon por 80€

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.