O aspirador vertical que não sai do top de vendas: há clientes a dizer que é melhor que o Dyson

VacTechPro: o aspirador rival do Dyson mas muito mais barato

"Tenho um Dyson e agora este. Por incrível que pareça, este é melhor." — é impossível ignorar um comentário assim. O elogio, deixado por um utilizador da Amazon, refere-se ao VacTechPro V15, um aspirador sem fios com mais de mil avaliações positivas e uma média de 4,4 estrelas.

Com dois níveis de potência, destaca-se pela força de sucção: "A primeira é normal, mas a segunda tem muita potência – surpreendeu-nos". E mesmo no modo máximo, a bateria aguenta até 30 minutos — o suficiente para limpar um T2 ou T3: "Aspiro o piso completo de 100m² na potência máxima sem problemas."

Luz, leveza e limpeza

O design também faz a diferença. A luz LED verde ilumina a sujidade no chão: "Transformou-me num obcecado pela limpeza", confessa um comprador. A leveza e ergonomia são outro trunfo: "A flexibilidade da cabeça torna os movimentos muito agradáveis."

Limpa-se num clique

A manutenção? Simples: "Basta pressionar um botão, cai a sujidade, limpa-se o filtro com a escova e está pronto a usar." Vem ainda com escovas variadas, dois filtros extra e suporte de parede com base de carregamento.

Qualidade que surpreende

Agora à venda por 109€, este aspirador junta potência, autonomia e bons acabamentos por um preço imbatível. "Não tem nada a invejar às grandes marcas!", diz um utilizador. Outro resume: "A relação qualidade-preço é excelente, recomendaria a qualquer pessoa."

