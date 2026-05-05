Esqueça os preços altos: Este aspirador idêntico à Dyson custa menos de 80 euros

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Se procura o desempenho de um aspirador de topo como os da Dyson, mas não pretende investir centenas de euros, este modelo sem fios da Ivormentico é a oportunidade ideal. Com um preço fixado nos 79,99€, este dispositivo mantém-se como um sucesso absoluto de vendas, somando mais de 500 compras no último mês e uma nota de 4,5 estrelas. Nas avaliações, os clientes são diretos: há quem afirme que o aparelho não tem "nada a invejar à Dyson" e quem o descreva como um excelente "aspirador tipo Dyson", destacando a sua leveza e sucção potente. Mesmo utilizadores que já possuem modelos da marca britânica confessam estar "muito satisfeitos" com a qualidade e eficácia desta opção económica.

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Tecnologia de topo ao serviço da sua casa

Este aspirador oferece características habitualmente reservadas a equipamentos muito mais caros:

Poder de sucção de 50kPa: Equipado com um motor de 550W, consegue remover a sujidade mais difícil em qualquer superfície.

Equipado com um motor de 550W, consegue remover a sujidade mais difícil em qualquer superfície. Luz LED Verde: Tal como os modelos de gama alta, utiliza uma luz verde que revela o pó e os pelos de animais invisíveis à luz normal.

Tal como os modelos de gama alta, utiliza uma luz verde que revela o pó e os pelos de animais invisíveis à luz normal. Filtragem de 8 camadas: Um sistema totalmente selado que captura 99,99% das partículas finas, garantindo um ar mais limpo.

Um sistema totalmente selado que captura 99,99% das partículas finas, garantindo um ar mais limpo. Painel Inteligente: Permite acompanhar em tempo real o estado da bateria e o modo de limpeza escolhido.

Versatilidade e autonomia para toda a casa

Com um design muito leve, o Ivormentico oferece até 50 minutos de autonomia, permitindo limpar a habitação completa sem interrupções. A sua versatilidade permite que passe rapidamente de aspirador vertical para aspirador de mão, sendo ideal para limpar sofás ou o interior do carro. Como refere um dos compradores, a luz LED verde "faz com que se veja tudo o que resta no chão", garantindo resultados impecáveis debaixo de móveis e em cantos escuros. Por 79,99€, esta continua a ser a decisão mais inteligente para quem quer uma limpeza profissional sem pagar o preço de um artigo de luxo.

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