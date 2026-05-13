Brasileiros estão a trocar vassouras e aspiradores por aparelhos sem fios. Saiba porquê

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A rotina da limpeza doméstica está a mudar e os aspiradores verticais sem fios começam a ganhar espaço em cada vez mais casas. Mais leves, fáceis de transportar e sem a limitação dos cabos, estes equipamentos tornaram-se uma alternativa prática aos modelos tradicionais e até à clássica vassoura.

Segundo o portal brasileiro Catraca Livre, a procura por este tipo de aparelhos tem aumentado graças à comodidade que oferecem no dia a dia. Como funcionam com bateria recarregável, permitem limpar diferentes divisões da casa sem estar constantemente à procura de tomadas ou a arrastar fios atrás de si.

Outro dos pontos valorizados por muitos utilizadores é o sistema de filtragem presente em vários modelos, pensado para evitar que partículas de pó regressem ao ar durante a limpeza — uma característica especialmente útil para quem sofre com alergias.

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Um modelo acessível que está a dar nas vistas

Entre as opções mais faladas está o F02 Lite, da VACTechPro, um aspirador vertical sem fios inspirado nos modelos popularizados pela Dyson. De acordo com as especificações divulgadas pela marca, o equipamento conta com 550W de potência, sucção de 50KPA e um preço a rondar os 82 euros.

O que distingue este aspirador

O modelo inclui várias funcionalidades pensadas para simplificar a limpeza diária:

Autonomia até 50 minutos no modo normal;

até no modo normal; Sistema de filtragem multicamada, capaz de reter partículas finas;

Luz LED no cabeçal, útil para identificar pó em zonas menos iluminadas;

no cabeçal, útil para identificar pó em zonas menos iluminadas; Escova concebida para evitar enredos de cabelos e pelos.

Limpezas mais rápidas e menos pesadas

Com um depósito de 1,5 litros e um formato ergonómico, este tipo de aspirador adapta-se facilmente às pequenas limpezas do dia a dia. Em vez de reservar horas para uma limpeza mais pesada ao fim de semana, muitas pessoas acabam por optar por intervenções rápidas ao longo da semana — aspirar o chão da cozinha depois das refeições, limpar migalhas na sala ou remover pelos de animais num instante.

A leveza destes aparelhos também ajuda a tornar a tarefa menos cansativa, sobretudo em casas com escadas ou várias divisões. Além disso, o facto de ocuparem menos espaço do que os aspiradores tradicionais torna-os mais práticos para apartamentos ou zonas de arrumação reduzidas.

No fundo, o sucesso dos aspiradores sem fios explica-se pela combinação entre conveniência, mobilidade e facilidade de utilização — três características que têm vindo a pesar cada vez mais na escolha dos consumidores.

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