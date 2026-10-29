Quem já teve um Dyson elogia este aspirador vertical que está por 137€ na Amazon

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Quem procura costuma ter de gastar bastante, sobretudo se tem em mente uma marca como a Dyson. Este modelo da FAMIVAC desceu de 264,29€ para 137,60€ na Amazon, numa oferta por tempo limitado, e já conta com 4,6 estrelas em 5 e mais de 660 avaliações. Entre os pontos mais elogiados estão a potência e a bateria.

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Sucção forte e bateria que se carrega à parte

Um utilizador conta que o aparelho “tem bastante potência e apanha muito bem o pó, os pelos e a sujidade do chão”, e que “a bateria aguenta bastante bem”. A bateria sai do aparelho, o que permite guardá-lo num sítio e carregá-la noutro, e o fabricante indica até 80 minutos de autonomia no modo mais económico. Outro comprador elogia o ecrã que “marca o que resta de utilização consoante a potência que se usa”, e há quem considere a base de carga “super cómoda”, porque “basta colocá-lo e fica a carregar”.

Um tubo que dobra e uma base onde fica de pé

Uma das características mais referidas é o tubo articulado, que permite chegar debaixo de camas e móveis sem ser preciso baixar-se tanto. Uma utilizadora destaca que assim consegue aspirar “debaixo dos móveis com comodidade” e “chegar a zonas que com outros aspiradores são mais difíceis de limpar”. O aparelho fica de pé sozinho, o que dispensa suportes na parede, e outro utilizador gosta de poder deixá-lo “em qualquer canto sem incomodar”.

Escova que evita pelos enrolados e luzes que mostram o pó

A escova giratória tem um pente integrado pensado para reduzir os pelos enrolados, o que interessa sobretudo a quem tem animais em casa. Uma utilizadora refere que a escova “está desenhada para evitar que os pelos se enrolem” e que as luzes verdes ajudam “a ver melhor a sujidade”. Outro utilizador conta que o depósito tem uma alavanca que permite esvaziá-lo sem que o que ficou lá dentro encrave.

Acessórios para a casa, o sofá e o carro

O aspirador desmonta-se com facilidade e vem com vários acessórios, de modo que também dá para limpar o carro, o sofá ou os cantos mais difíceis. Segundo uma utilizadora, é tão fácil de usar que “até o meu filho de 2 anos sabe ligá-lo e mudar a potência”.

E em comparação com um Dyson?

A comparação surge com frequência nas avaliações dos aspiradores da marca. Um utilizador que tinha um Dyson diz que este modelo “está ao nível do Dyson que tinha antes, até diria que o supera”, e outro comprador considera que “aguenta-se ao lado de marcas mais caras como a Shark e a Dyson”, o que o impressiona tendo em conta a diferença de preço.

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