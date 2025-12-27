Parece um Dyson mas custa 132€: aspirador vertical surpreende quem teve modelos caros

Há produtos que começam a aparecer nas pesquisas e, pouco tempo depois, já estão a ser comparados com referências bem conhecidas. É isso que está a acontecer com este aspirador vertical sem fios: parece um Dyson à primeira vista, promete muita potência e custa bastante menos. O Fieety V9 tem vindo a ganhar destaque por combinar características práticas com um preço mais acessível, algo que desperta naturalmente a curiosidade de quem procura simplificar a limpeza da casa sem gastar demasiado.

Funcionalidades pensadas para facilitar a rotina

O equipamento conta com ecrã táctil LED, modo automático e uma autonomia que pode chegar aos 65 minutos, permitindo limpar várias divisões seguidas sem trocas constantes de bateria. Estas especificações colocam-no no mesmo patamar funcional de aspiradores verticais bem mais caros.

Avaliações consistentes e preço mais baixo

Na Amazon, o Fieety V9 apresenta uma classificação média de 4,4 estrelas, com base em cerca de duas mil avaliações. O preço atual é de 132,82€, depois de ter descido dos 193€, uma redução que tem chamado a atenção de utilizadores habituados a aspiradores de gama alta, incluindo modelos da Dyson, mas que procuram uma opção mais equilibrada para o dia a dia.

Potência que se nota em diferentes superfícies

O aspirador está equipado com um motor V9 sem escovas e oferece uma potência de sucção até 50.000Pa, adequada tanto para pavimentos duros como para alcatifas. Nas opiniões deixadas por quem já o utiliza, surgem referências frequentes à manutenção da sucção ao longo do tempo, mesmo após utilização regular.

Adquira o aspirador aqui

Leveza e manobrabilidade em destaque

O peso reduzido é outro ponto mencionado com frequência. Vários utilizadores sublinham que o aspirador é fácil de conduzir e mais ágil do que outros modelos verticais. O tubo flexível incluído ajuda a limpar zonas complicadas, como debaixo de móveis ou no interior do carro, tornando a limpeza mais prática e menos cansativa.

Detalhes úteis no uso diário

A escova principal com luz LED destaca-se por tornar visível pó que normalmente passa despercebido. A isto junta-se um sistema anti-enredo e um conjunto de acessórios para cantos, alcatifas e pelos de animais, permitindo adaptar o aspirador a diferentes necessidades domésticas.

Comparações com a Dyson surgem naturalmente

Nas avaliações, as comparações com modelos da Dyson aparecem de forma recorrente. Alguns utilizadores referem que o Fieety V9 supera aspiradores como o Dyson V6, enquanto outros afirmam que, mesmo após terem usado Dyson anteriormente, não sentem diferenças negativas na utilização. No conjunto, este aspirador surge como uma alternativa sólida para quem procura potência, conforto de utilização e um preço mais controlado.