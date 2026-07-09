Parece um Dyson, mas custa menos de 55 €: este aspirador vertical continua em promoção na Amazon

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Este mini aspirador faz um pouco de tudo e é o mais vendido da Amazon

Nem sempre é preciso investir centenas de euros para ter um aspirador capaz de dar resposta às limpezas do dia a dia. Este modelo vertical da VACTechPro distingue-se pelo design semelhante ao dos aspiradores Dyson e continua disponível com desconto na Amazon, passando de 59,99 € para 54,09 €. Reúne uma classificação média de 4,2 estrelas e é uma das opções mais procuradas por quem quer um aspirador versátil sem pagar o preço dos modelos premium.

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Com um cabo de sete metros, permite limpar várias divisões sem mudar constantemente de tomada. Inclui vários acessórios para aspirar pavimentos, tapetes, sofás, colchões, rodapés ou cantos difíceis, adaptando-se a diferentes divisões da casa. O depósito de 800 ml esvazia-se com um simples botão e o sistema de filtragem ajuda a reter partículas de pó mais finas, contribuindo para um ambiente mais limpo.

Quem já o comprou destaca sobretudo a potência e a relação entre qualidade e preço. Uma das avaliações refere que "depois de ter utilizado um Dyson durante anos, fiquei agradavelmente surpreendido com a força deste aspirador". Outro comprador afirma que "é muito potente, quase como o meu antigo Dyson com fio", enquanto há ainda quem elogie a facilidade de utilização, dizendo que o usa diariamente para aspirar o chão depois das refeições das crianças. Nas avaliações, também há referências ao bom desempenho na remoção de pelos de animais, incluindo em tapetes mais espessos.

Para quem procura um aspirador para o dia a dia, sem investir centenas de euros, este modelo acaba por reunir algumas das características mais valorizadas pelos utilizadores: é leve, fácil de manusear, inclui vários acessórios e oferece uma potência que tem surpreendido muitos compradores.

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