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Parece um Dyson, mas custa menos de 55 €: este aspirador vertical continua em promoção na Amazon
IOL
Hoje às 11:46

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Uma alternativa para quem procura um aspirador leve, prático e sem gastar uma fortuna

Nem sempre é preciso investir centenas de euros para ter um aspirador capaz de dar resposta às limpezas do dia a dia. Este modelo vertical da VACTechPro distingue-se pelo design semelhante ao dos aspiradores Dyson e continua disponível com desconto na Amazon, passando de 59,99 € para 54,09 €. Reúne uma classificação média de 4,2 estrelas e é uma das opções mais procuradas por quem quer um aspirador versátil sem pagar o preço dos modelos premium.

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Com um cabo de sete metros, permite limpar várias divisões sem mudar constantemente de tomada. Inclui vários acessórios para aspirar pavimentos, tapetes, sofás, colchões, rodapés ou cantos difíceis, adaptando-se a diferentes divisões da casa. O depósito de 800 ml esvazia-se com um simples botão e o sistema de filtragem ajuda a reter partículas de pó mais finas, contribuindo para um ambiente mais limpo.

Quem já o comprou destaca sobretudo a potência e a relação entre qualidade e preço. Uma das avaliações refere que "depois de ter utilizado um Dyson durante anos, fiquei agradavelmente surpreendido com a força deste aspirador". Outro comprador afirma que "é muito potente, quase como o meu antigo Dyson com fio", enquanto há ainda quem elogie a facilidade de utilização, dizendo que o usa diariamente para aspirar o chão depois das refeições das crianças. Nas avaliações, também há referências ao bom desempenho na remoção de pelos de animais, incluindo em tapetes mais espessos.

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Para quem procura um aspirador para o dia a dia, sem investir centenas de euros, este modelo acaba por reunir algumas das características mais valorizadas pelos utilizadores: é leve, fácil de manusear, inclui vários acessórios e oferece uma potência que tem surpreendido muitos compradores.

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