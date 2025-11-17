De 162 euros para 90? Preço deste aspirador vertical Rowenta caiu a pique

Este artigo pode conter links afiliados*

Está a pensar renovar o aspirador lá de casa? Então aproveite, porque as ofertas antecipadas da Black Friday já arrancaram e há descontos a sério. Um dos mais populares é o aspirador sem fios da Rowenta, que passou de 162€ para apenas 90€ — uma redução de 44%. Com quase 6.900 avaliações na Amazon e uma média de 4,2 estrelas, este modelo teve mais de 1.000 compras só no mês passado. E há razões para tanto sucesso.

Um aspirador para todas as situações

Este modelo da Rowenta funciona como um verdadeiro 3 em 1: pode utilizá-lo como aspirador vertical para os pavimentos, na versão portátil para alcançar os cantos mais complicados, ou até para limpar o interior do automóvel. Equipado com tecnologia ciclónica e um motor de 100W, dispõe ainda de um modo turbo para a sujidade mais difícil. O design leve e compacto permite limpar toda a casa sem grande esforço.

Total liberdade de movimentos

A bateria de lítio de 18V garante uma autonomia até 45 minutos, ideal para uma limpeza completa sem paragens a meio: "A autonomia supera o tempo anunciado. Usei durante uma hora e continuava com bateria", confirma uma utilizadora. Sem cabos pelo meio, tem total liberdade de movimentos e ainda pode guardá-lo facilmente em qualquer sítio, graças à base de parede incluída.

Adquira o aspirador aqui

O que dizem os compradores

Com quase 6.900 avaliações na Amazon, este aspirador tem conquistado utilizadores por toda a Europa: "É super leve e manobrável, consigo chegar a cantos difíceis e limpar debaixo dos móveis sem esforço", partilha uma compradora satisfeita. E se tem animais de estimação, este é o modelo ideal: "Como tenho vários animais em casa, procurava um aspirador eficaz e com potência. Recolhe perfeitamente os pelos e o pó."

