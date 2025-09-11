Não precisa de trocar de colchão: este aspirador acaba com os ácaros de vez

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando se fala de colchões, sofás e almofadas, há sempre aquela dúvida: estarão realmente limpos? O aspirador Jimmy BX7 Pro surge como resposta a essa preocupação. Com 700W de potência, tecnologia UV e ultrassónica, promete eliminar 99,9% de ácaros e bactérias — e a verdade é que os comentários de quem já o usa confirmam que faz diferença no dia a dia.

Limpeza em profundidade

Um dos pontos mais destacados por quem comprou este aspirador é a eficácia na sucção. “Aspira muito bem, o sofá ficou impecável, o cabo é muito comprido. Fiz uma compra boa”, escreve uma utilizadora. Outro comentário reforça a mesma ideia: “Grande poder de sucção. Limpa em profundidade o colchão, sofás, almofadas e até as almofadas decorativas.”

Adquira o aspirador aqui

Tecnologia para além da limpeza

Para além da função de sucção, este modelo aquece até 60°C, simulando o efeito dos raios de sol ao penetrar nos tecidos. A marca garante que esse processo ajuda a eliminar ácaros e bactérias de forma rápida, sendo útil até em dias húmidos. Outra funcionalidade interessante é o sensor de sujidade: o LED acende a vermelho quando ainda há pó e muda para azul quando a superfície está limpa.

Escova e filtragem inteligentes

A escova de rolo com motor próprio combina borracha e fibras de nylon para levantar melhor o pó e os resíduos presos nos tecidos. Já o sistema de filtragem ciclónica dupla separa eficazmente o ar do pó, mantendo a potência constante e reduzindo a necessidade de manutenção.

Avaliações que se repetem

Os testemunhos de quem já o experimentou são consistentes. “Muito eficiente. Surpreso com a qualidade da limpeza que proporciona”, refere um utilizador. Outro destaca: “Espetacular… tira o pó e os pelos dos cães muito bem. Estou encantado.” Há também quem realce a praticidade: “Aspira em profundidade e deixa a sensação de colchão limpo. Recomendo sobretudo a quem tem alergias.”

