"Um clone do Dyson, mas muito mais barato”. Preço do ‘queridinho’ dos aspiradores caiu a pique

Este artigo pode conter links afiliados*

Um aspirador sem fios potente, leve e com design atraente é o sonho de qualquer pessoa que valoriza a limpeza da casa. Muitos de nós desejamos ter um Dyson, mas, para a grande maioria, o preço não é acessível. Contudo, têm surgido cada vez mais aspiradores de outras marcas que fazem o mesmo trabalho por muito menos. A verdade é que este aspirador que trazemos hoje, o Anyson, é adorado por muitos e um sucesso de vendas pois é muito semelhante ao Dyson: "Consigo aspirar toda a minha casa sem ter de recarregar a bateria. É muito prático e tem um desempenho comparável ao Dyson", partilha uma utilizadora satisfeita. Continue a ler o artigo para saber de tudo o que este eletrodoméstico é capaz.

Uma potência surpreendente por um preço acessível

Este aspirador está equipado com tecnologia ciclónica e uma potente sucção que remove eficazmente a sujidade de carpetes, pisos e estofos. Com uma autonomia de 4,5 horas, permite limpar toda a casa numa só utilização sem preocupações com a bateria. "Comprei este aspirador Anyson com algumas reservas e devo dizer que estamos muito satisfeitos com ele. A relação preço-desempenho é excelente e encaixa-se muito melhor na mão do que o nosso antigo Dyson. Não há diferença notável na potência de sucção e na qualidade em comparação com o concorrente mais caro", confirma um comprador.

Uma das grandes vantagens deste aspirador é a sua versatilidade. Com diversos acessórios incluídos, adapta-se facilmente a diferentes superfícies, seja para limpar carpetes, pisos duros ou até mesmo pelos de animais. A sua tela sensível ao toque LED permite controlar facilmente as diferentes funções e verificar o nível da bateria. O sistema de filtragem de 8 estágios garante que o ar expelido seja limpo, um benefício importante para quem sofre de alergias. "É um aspirador de pó com preço super acessível pelos serviços que oferece. Possui diversos acessórios e ótimo poder de sucção. É muito fácil de limpar e tem uma bateria de longa duração", comenta outro utilizador.

Adquira o aspirador Anyson aqui

Frente a frente com o Dyson: o que dizem os utilizadores

As comparações com o famoso Dyson são inevitáveis, e muitos utilizadores não hesitam em fazer este paralelo. "Compramos um Dyson V10 com o qual estamos bastante satisfeitos, e agora para a casa dos avós compramos o Anyson. O seu manuseio, esvaziamento e encaixe das diferentes peças e acessórios é melhor que o V10, e a sua sucção e duração da bateria são muito semelhantes ao Dyson", destaca uma cliente que teve a oportunidade de comparar os dois modelos. Outro utilizador acrescenta: "Acho que é um aspirador de pó fabuloso, embora seja uma cópia do Dyson. Eu tive um, o V11, e este não é nada inferior. Pelo contrário, ele faz muito menos barulho."

Especificações técnicas e preço atual

Este aspirador Anyson destaca-se pelo seu design ergonómico e pelo depósito com capacidade de 1,6 litros, o que reduz a necessidade de o esvaziar frequentemente. O sistema de filtragem avançado com oito níveis garante que o ar expelido seja limpo, sendo ideal para pessoas com alergias. A tela tátil LED permite controlar facilmente as diferentes funções, enquanto a autonomia de 4,5 horas proporciona tempo suficiente para limpar toda a casa sem interrupções. "A bateria é suficiente para limpar a casa toda e tenho 2 andares. Para mim é um clone do Dyson, mas muito mais barato", conclui um cliente satisfeito.

Com mais de 2 mil unidades vendidas só no mês passado e uma classificação média de 4,8 estrelas em 1.778 avaliações, o Anyson prova que é possível ter qualidade sem gastar muito. Atualmente com um desconto de 25%, este aspirador está disponível por 152€, em vez dos 203€ habituais. Se está à procura de um aspirador potente, versátil e económico, esta pode ser uma excelente opção.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.