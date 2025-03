Utilizadores comparam este aspirador ao Dyson. E agora está 80 euros mais barato

Este artigo pode conter links afiliados*

Já conhecíamos o PRETTYCARE V3 por ser frequentemente comparado ao Dyson nas avaliações de utilizadores, que destacam o seu desempenho impressionante a uma fração do preço. Foi ao navegarmos pelas Ofertas de Primavera da Amazon que nos deparámos com uma surpresa agradável: este aspirador sem fios está agora 80 euros mais barato, passando de 233€ para 152€. Uma oportunidade que não podíamos deixar de partilhar com os nossos leitores, especialmente para quem sonha com um aspirador premium mas não quer gastar uma pequena fortuna num eletrodoméstico.

Este modelo destaca-se pela potência de sucção excepcional, que os utilizadores garantem ser comparável à de aspiradores de marcas topo de gama. Como refere um dos compradores: "Testei aspiradores durante anos, e este tem-me dado excelentes resultados". A autonomia é outro ponto forte elogiado nas avaliações, permitindo "mais de 60 minutos de limpeza com uma única carga" - perfeito para limpar toda a casa sem interrupções. O design leve e ergonómico facilita a utilização, especialmente quando se trata de aspirar áreas de difícil acesso, como escadas, cantos e tetos, ou pelos de animais que se infiltram nos tapetes e estofos.

As funcionalidades tecnológicas são outro aspeto que aproxima este modelo dos aspiradores premium. Com ecrã LED tátil e modo automático que ajusta a potência conforme a superfície, este aspirador oferece uma experiência de utilização sofisticada. "É o meu terceiro aspirador sem fios, testei o Dyson e outra marca. Este modelo, sem dúvida, é o meu favorito", afirma um cliente satisfeito. Outro utilizador é ainda mais direto: "Testei diferentes aspiradores incluindo o Dyson, que custa 4 ou 5 vezes mais, e este tem toda a tecnologia equivalente por um preço muito inferior!". O sistema de filtração avançado, a eliminação do pó com um simples clique e os filtros laváveis completam este pacote impressionante que tem conquistado até os admiradores mais fiéis das marcas de luxo.

