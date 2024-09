Americanos estão loucos com este aspirador que trabalha sozinho. E já pode ser comprado pelos portugueses

As raças de cães para quem sofre de alergia

Nos Estados Unidos, um aspirador robô tem gerado grande entusiasmo ao transformar a maneira como se mantém a casa limpa, sem o esforço habitual. Este equipamento destaca-se por assumir sozinho uma das tarefas domésticas mais desgastantes: aspirar e até lavar o chão, sem que os utilizadores tenham de se preocupar em esvaziar o depósito ou mover móveis. Com funcionalidades inteligentes e grande eficiência, este robô está a revolucionar as rotinas de limpeza.

Um aspirador que se esvazia sozinho

Um dos aspetos que mais surpreende neste aspirador é a sua estação de esvaziamento automático. Durante 45 dias, o equipamento armazena pó e sujidade num depósito de 1,5 litros, o que elimina a necessidade de esvaziamento constante e evita a dispersão de poeiras no ar. Isto é particularmente útil para quem sofre de alergias, já que evita a contaminação secundária.

Além disso, ao contrário de muitos dispositivos no mercado que exigem sacos descartáveis, esta solução é mais sustentável, utilizando um balde de pó ecológico. Para quem valoriza a sustentabilidade, este é um ponto importante a considerar.

Navegação inteligente

Outro destaque é o seu sistema avançado de navegação. O aspirador cria mapas detalhados da sua casa e evita obstáculos com precisão. Esta funcionalidade garante uma limpeza completa, mesmo em espaços complicados, como em torno de móveis ou em divisões com objetos espalhados. Através de algoritmos inteligentes, o aspirador planeia rotas e reduz o tempo gasto a tentar desviar-se de obstáculos, o que otimiza o processo de limpeza.

Potência e autonomia

Este robô é capaz de aspirar tudo, desde poeiras finas a detritos maiores, como pêlos de animais. A função de limpeza ajustável torna-o ideal tanto para pisos duros como para tapetes, sendo particularmente eficaz na remoção de sujidade incrustada. Com uma autonomia de 180 minutos e uma bateria de 5200 mAh, o aspirador consegue cobrir áreas amplas numa única sessão de limpeza, sem necessidade de recarga a meio do processo.

A esfregona que pensa por si

Além de aspirar, este aparelho também vem equipado com uma função de esfregona automática. E o melhor? Levanta a esfregona 10 mm automaticamente quando deteta tapetes, evitando assim que os molhe acidentalmente. Este detalhe inteligente demonstra o quão bem pensado o dispositivo foi eliminando a preocupação de arranhar superfícies sensíveis ou deixar marcas de água onde não deve.

Controlado pela ponta dos dedos

Outra funcionalidade que se destaca é o controlo total através de uma aplicação para smartphone. A aplicação permite personalizar as áreas a serem limpas, definir zonas proibidas ou até agendar limpezas, garantindo que o aspirador se adapta à sua rotina e necessidades específicas. Pode, inclusive, ser controlado por voz através de assistentes virtuais como a Alexa ou o Google Assistant.

Para as casas com múltiplos andares, o aspirador consegue memorizar até quatro mapas de piso, facilitando a adaptação automática ao espaço sem que seja necessário redefinir as zonas de limpeza sempre que muda de divisão.

A resposta à rotina doméstica

As avaliações de utilizadores de todo o mundo têm sido extremamente positivas. Muitos destacam como este aspirador robô transformou a sua rotina de limpeza, mencionando a eficiência na remoção de pó, detritos e até pêlos de animais.

Para os portugueses que desejam adquirir este aparelho, é possível encomendá-lo diretamente para Portugal através da Amazon. A tecnologia, uma vez mais, promete simplificar o dia a dia e proporcionar um ambiente mais limpo e saudável, sem esforço.