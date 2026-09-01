Até pode ter um aspirador caríssimo na despensa, mas o dia-a-dia faz-se com este rival da Dyson “low cost”

Este artigo pode conter links afiliados*

Uma bateria externa e potente do tamanho de uns fones? Nunca mais vai ficar sem bateria

Mude já o colchão e diga adeus aos ácaros. Este é firme, tem dois lados para verão e inverno e custa 100 euros

Regresso à escola: o clássico da Adidas a pouco mais de 20 euros é a oportunidade da época

Há quanto tempo não muda os utensílios da cozinha? Não pense mais: veja estes conjuntos lindos

Podemos ter um aspirador topo de gama guardado para aquelas limpezas mais profundas, mas, para o dia a dia, acabámos por perceber que precisávamos de outra coisa: um aparelho que estivesse sempre à mão, que não obrigasse a montar nada, que pudéssemos pegar em segundos e que servisse tanto para uma migalha na bancada como para passar rapidamente pela casa toda.

É aí que este Bulelink G10, uma versão barata, nos conquistou. Neste momento, encontra-se na Amazon por 142,30 euros, quando o preço recomendado indicado é de 233,79 euros (uma redução de 39%).

COMPRAR AQUI

O melhor é não precisarmos de pensar

A grande diferença está precisamente na facilidade.

Quando estamos a cozinhar e ficam migalhas na bancada, pegamos no aspirador na versão de mão e resolvemos o problema em segundos. O mesmo acontece com a mesa, aquele canto do sofá ou qualquer pequena sujidade que aparece durante o dia.

Depois, quando queremos limpar uma divisão inteira, basta transformá-lo em aspirador vertical.

E foi aí que, no nosso caso, aconteceu uma coisa curiosa: deixámos praticamente de usar a vassoura. Não porque seja impossível viver sem ela, mas porque é muito mais fácil pegar num aparelho que já está ali, ligá-lo e resolver imediatamente o problema.

COMPRAR AQUI

Leve o suficiente para estar sempre à mão

Um dos pontos que mais valorizamos é precisamente não termos aquela sensação de estar a pegar num eletrodoméstico pesado para uma tarefa de dois minutos.

O G10 é sem fios, funciona a bateria e tem um design pensado para utilização vertical. Tem também uma estrutura autoportante, ou seja, consegue ficar de pé sem precisar de estar encostado a uma parede ou a um móvel.

COMPRAR AQUI

Da bancada para o chão em segundos

É esta versatilidade que acabou por fazer mais diferença na nossa rotina.

Usamo-lo como aspirador de mão para as pequenas tarefas e, quando chega a altura de limpar o chão, passa a vertical. O fabricante inclui ainda acessórios para diferentes necessidades, incluindo uma boquilha para frestas e uma boquilha 2 em 1.

No chão, o sistema de escova em V foi pensado para lidar tanto com superfícies lisas como com tapetes e pelos de animais. Tem também uma luz LED frontal que ajuda a iluminar zonas mais escuras e a perceber melhor onde ainda há pó.

COMPRAR AQUI