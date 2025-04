“Tem uma base muito sólida” É o fim dos furos na parede para arrumar o aspirador vertical

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem tem um aspirador Dyson sem fios sabe que o investimento faz compensar uma solução de arrumação incrível. Ela existe, nós descobrimos e quem comprou aprova. Trata-se de um suporte vertical que permite arrumar o aspirador e os acessórios, mantendo o aparelho a carregar sem ter de furar paredes ou arriscar que caia no chão.

“Fácil de montar e tem uma base sólida suficiente”, escreve uma cliente que comprou o suporte na Amazon. “O carregador adapta-se facilmente à estrutura e é muito firme”, sublinha.

Com estrutura em aço inoxidável, este suporte é compatível com os modelos Gen5, V15s, V12 Slim, V11, V10, V8, V7, V6 e até alguns mais antigos como o DC30 ou o DC59.

Adquira o suporte vertical aqui

O peso da base (4 kg) garante que o suporte se mantém firme mesmo com o aspirador colocado, sem oscilar ou tombar. O resultado é uma solução discreta e funcional que pode ser instalada em qualquer canto da casa, libertando espaço nos armários ou no chão.

Outro detalhe útil: o suporte permite que a bateria do aspirador seja carregada sem precisar de ser removida do suporte — desde que já tenha a estação de carregamento da Dyson, que aqui não vem incluída. Para quem não quer furar paredes ou fazer grandes alterações em casa, é uma alternativa simples e eficaz.

Com um sistema de montagem intuitivo e garantia de devolução caso não haja compatibilidade, este suporte é uma solução prática para quem procura organização sem complicações. E tendo em conta o número crescente de lares com aspiradores sem fios, pode ser um daqueles acessórios que fazem toda a diferença no uso diário.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.