Chão, sofás e carro com o mesmo aparelho: este aspirador 3 em 1 da Rowenta por 121 euros

Encontrámos um aspirador versátil e está em promoção na Amazon
IOL
Há 3h e 28min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador Rowenta XPert 6.60
Há aspiradores que ficam encostados num canto porque ninguém tem paciência para os arrastar pela casa. O Rowenta XPert 6.60 não é um desses - com 1,4 kg, é tão leve que até apetece usá-lo. Num segundo transforma-se de aspirador vertical em manual: agora está a limpar o chão, daqui a nada as migalhas do sofá e, ao fim de semana, vai ao carro resolver a areia que teima em ficar do último passeio à praia. Tudo sem fios, tudo com o mesmo aparelho. E está a 121 euros.

Três funções, um resultado prático

É chamado "3 em 1" porque se transforma: funciona como aspirador vertical para o chão, aspirador de mão para sofás e mesas, e tem ainda um bocal fino para cantos e ranhuras. Basta encaixar ou retirar peças conforme a necessidade.

A escova motorizada para o chão vem com luzes LED que iluminam a sujidade mais fina. Funciona especialmente bem debaixo da cama ou do sofá, zonas onde há pouca luz.

Quando aparece algo mais difícil, como areia entranhada num tapete, basta carregar no gatilho lateral para ativar o "modo boost". A potência aumenta nesse momento, resolve o problema, e depois volta ao normal para poupar bateria.

Adquira aqui

rowenta cpert 6.60

Autonomia e carregamento equilibrados

A bateria deste modelo aguenta até 45 minutos no modo eco, o que chega para limpar uma casa inteira sem interrupções. Demora cerca de quatro horas a carregar, mas há um pormenor prático: é removível. Isto significa que se pode tirar e carregar à parte, noutro sítio qualquer, sem precisar de deixar o aspirador ligado à tomada.

O depósito tem 0,55 litros e esvazia-se com um clique. As peças lavam-se com água corrente, sem truques nem produtos especiais. É daqueles detalhes que parecem pequenos mas fazem toda a diferença no dia a dia.

O que dize quem já comprou

Entre as mais de seis mil avaliações, o tom é positivo. “É leve e aspira rapidamente tudo o que é necessário”, diz um utilizador. Outro destaca que “funciona bem em alcatifa e ladrilho, e a bateria dura mais do que esperava”. Há quem valorize o facto de a bateria ser removível e fácil de substituir, e quem elogie a praticidade no dia a dia: “Adoro, é muito fácil de manusear e cabe em qualquer canto. Tenho dois cães e uso todos os dias”.

Vale a pena?

A 121,98€ (agora com 13% de desconto), este Rowenta tem características que normalmente só se encontram em modelos bem mais caros. É para quem quer algo prático, leve e sem fios para as limpezas do dia a dia - sem precisar de fazer um investimento grande nem ter espaço para guardar vários aparelhos diferentes.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

