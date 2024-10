Limpeza da casa: estes 6 aspiradores e máquinas de água estão a ‘voar’ dos armazéns da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Os aspiradores, máquinas de lavar carpetes ou potentes sugadores de pelos de animais têm sido produtos muito procurados pelos clientes da Amazon na Festa de Ofertas Prime (cumpre-se esta quarta-feira, 9 de outubro, o segundo dia desta gigantesca baixa de preços). Escolhemos cinco produtos que têm conquistado os clientes e que estão agora com preços muito mais reduzidos.

Viciados em limpezas, famílias com crianças, casas com animais de estimação. Para todos estes cenários, existem ferramentas muito mais sofisticadas do que o nosso básico aspirador de sempre ou pá e vassoura. Hoje, já trabalham sozinhos, à distância, com sistemas de água incríveis e poderes de sucção muito mais fortes.

Vamos então às compras:

Eureka Aspirador de tapetes

Preço original: 161,62€

Desconto atual: 121,98 €

O Eureka NEY100 é um aspirador de tapetes e estofos que se destaca pela sua eficácia em eliminar manchas difíceis e proporcionar uma limpeza profunda. Este modelo, com capacidade para utilizar água na limpeza, é ideal para quem procura um desempenho superior em tapetes, tapeçarias e interiores de carros. Com dois depósitos transparentes, um para água limpa com 1,5 l e outro para água suja de 800 ml, permite uma utilização prolongada sem necessidade de enchimentos frequentes. O aspirador inclui uma mangueira e um cabo para alcançar áreas de difícil acesso, como escadas e cantos. Equipado com tecnologia avançada de pulverização e sucção, este aspirador é capaz de lidar facilmente com acidentes do dia a dia, enquanto a sua fórmula de limpeza especial deixa um aroma fresco, revitalizando o ambiente da sua casa.

Rowenta XPert

Preço original: 203,29€

Desconto atual: 121,98€

Um aspirador sem fios que se destaca pela sua leveza e design compacto. Ideal para quem precisa de flexibilidade na altura de limpar a casa, este modelo oferece até 45 minutos de autonomia no modo eco, sendo ideal para limpezas rápidas e completas. O motor de 100W, combinado com a tecnologia ciclónica, garante uma boa potência para diferentes tipos de piso.

Roborock S8 MaxV Ultra Robot

Preço original: 1523,77€

Desconto atual: 1117,16€

Este aspirador robot é a solução completa para quem quer uma casa impecável sem esforço. Com uma potência de sucção de 10.000 Pa e tecnologia de reconhecimento de objetos, limpa com precisão todos os cantos e adapta-se às necessidades do momento. A base "RockDock Ultra" permite que o robot esvazie automaticamente o seu reservatório e até lave a sua própria esfregona, oferecendo uma experiência de limpeza sem preocupações.

PRETTYCARE Aspirador V3

Preço original: 203,29€

Desconto atual: 162,63€

Um aspirador sem fios com uma potente sucção de 45 KPa e um motor de 530 W. Ideal para quem procura versatilidade, o V3 ajusta automaticamente a sua potência de sucção com base na quantidade de sujidade, o que otimiza a duração da bateria. O design flexível e a escova LED rotativa permitem uma limpeza fácil até mesmo nos cantos mais difíceis de alcançar.

iRobot Roomba j7+

Preço original: 913,87€

Desconto atual:481,89€

Conhecido pela sua navegação PrecisionVision, este robot aspirador é ideal para quem tem animais de estimação. Deteta obstáculos e ajusta a sua trajetória em tempo real, garantindo uma limpeza eficaz em todas as divisões. A estação de esvaziamento automático é perfeita para quem não quer preocupar-se com a manutenção diária.

JIGOO J300 Aspirador de Ácaros

Preço Original: 129,99€

Desconto Atual: 99,99€

Um aspirador antiácaros eficaz que utiliza raios UV e ondas ultrassónicas para eliminar 99,9% dos ácaros e bactérias do colchão. Com um sensor inteligente que deteta a presença de ácaros e um ecrã LED que exibe o estado de limpeza em tempo real, o J300 torna a higienização fácil e segura. A escova metálica resistente e o ar quente a 55°C garantem uma limpeza profunda e um ambiente de sono mais saudável.

