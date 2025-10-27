Migalhas na gaveta, cabelos na casa de banho ou pó no carro: o aspirador super potente que pode andar sempre connosco

Este artigo pode conter links afiliados*

Há sujidades que parecem invisíveis até ao momento em que decidimos fazer uma limpeza a sério. Aquelas migalhas que se acumulam no fundo da gaveta da cozinha, os cabelos que se escondem nos cantos da casa de banho, o pó que o aspirador grande não consegue alcançar entre os assentos do carro. Para estes momentos — os pequenos desastres do dia a dia — existe o EBOSSOM V9 Ultra, um aspirador de mão sem fios que promete chegar onde os outros não chegam.

Com uma potência de sucção de 17.000 PA e dois modos de funcionamento (suave para superfícies delicadas, potente para sujidade persistente), este aparelho compacto consegue remover pelos de animais, restos de comida e pó acumulado em segundos. Pesa apenas 544 gramas, o que significa que pode ser usado com uma só mão, guardado numa gaveta ou levado no porta-luvas do carro sem ocupar espaço. A autonomia varia entre 16 e 30 minutos, consoante o modo escolhido — tempo suficiente para uma limpeza rápida mas eficaz.

Mas o V9 Ultra vai além da simples aspiração. Funciona também como bomba de ar (ideal para encher colchões insufláveis ou boias) e como bomba de vácuo para sacos compressores de roupa. "Com um design e estética que recorda os aspiradores sem saco mais grandes tipo Dyson (noutro nível, claro), este aspirador cumpre a sua função na perfeição", refere um utilizador. Outro destaca: "O aspirador surpreendeu-me pela potência que tem. Usei-o por casa e no carro, com resultados excelentes."

O filtro HEPA lavável garante que o aparelho mantém a eficácia ao longo do tempo, desde que seja limpo após cada utilização. E esvaziar o depósito de pó (com capacidade de 160 ml) é tão simples como pressionar um botão. Está disponível na Amazon por 37,65€, com desconto temporário de 24% sobre o preço habitual.

