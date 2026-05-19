Aspira, lava sozinho e esvazia-se automaticamente. Está quase a metade do preço

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O aspirador robô QV 35A da marca Roborock foi pensado para tornar a limpeza da casa muito mais simples, eficiente e praticamente automática. Equipado com uma poderosa sucção HyperForce de 8000Pa, este robot aspirador consegue remover facilmente pó, sujidade incrustada e até pelos de animais, mesmo em carpetes, tapetes ou cantos mais difíceis de alcançar.

Além de aspirar, também lava o chão graças às suas duas mopas giratórias de alta velocidade, que funcionam a 200 rotações por minuto. O sistema adapta-se automaticamente ao tipo de piso através de 30 níveis de água ajustáveis, permitindo uma limpeza eficaz tanto em madeira delicada como em azulejos. Quando deteta tapetes de pelo curto, as mopas elevam-se automaticamente até 10 mm, evitando molhar tecidos e garantindo uma transição suave entre superfícies.

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A experiência torna-se ainda mais cómoda graças à estação de acoplamento multifunções. Esta base não serve apenas para carregar o robot: também esvazia automaticamente o depósito do pó para um saco selado de 2,7 litros — com autonomia até sete semanas —, reabastece o reservatório de água, lava as mopas e seca-as após cada utilização. Na prática, o robot fica sempre pronto para a próxima limpeza sem necessidade de manutenção constante.

Outro destaque é o sistema de escovas antienredos, ideal para casas com animais ou cabelos compridos. A escova lateral assimétrica tem certificação SGS com uma taxa de enredos de 0%, enquanto a escova principal em borracha espiral evita que cabelos e detritos fiquem presos, reduzindo significativamente o tempo de manutenção.

Na navegação, o roborock QV 35A aposta na tecnologia PreciSense LiDAR, que faz um mapeamento 360º da casa em tempo real para criar rotas de limpeza precisas e eficientes. O robot consegue memorizar até quatro pisos diferentes, adaptando-se facilmente a moradias ou casas com vários andares. Já o sistema Reactive Tech ajuda a detetar e evitar obstáculos como móveis, cabos ou sapatos, reduzindo bloqueios e interrupções durante a limpeza.

Com a aplicação Roborock, é possível definir horários, criar rotas específicas, estabelecer zonas proibidas e acompanhar o estado do equipamento. O robot é ainda compatível com comandos por voz e dispositivos inteligentes, permitindo controlar a limpeza de forma rápida e prática.

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