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A primavera chegou e, com ela, aquela vontade de renovar a casa e abrir as janelas ao sol. No entanto, recuando três anos, lembro-me bem do erro que cometi quando mudei para a minha casa atual. Na pressa de comprar tudo o que faltava, optei por um aspirador de 80 euros. O problema é que, passado pouco tempo, a falta de potência era evidente e aspirar a casa tornou-se um processo frustrante. Foi então que, por conselho da minha mãe, aproveitei uma promoção e comprei este Rowenta Compact Power. A senhora que vem cá limpar de 15 em 15 dias notou logo a diferença e diz mesmo que, 'de todas as casas onde trabalho, este é o melhor aspirador'."

Como as imagens na Amazon mostram, este Rowenta chega a casa surpreendentemente completo. No entanto, confesso que a peça que mais utilizo no dia a dia é a escova de parquet. É leve, estreita e, como tem cerdas suaves, permite-me limpar toda a casa sem medo de riscar o chão, adaptando-se perfeitamente debaixo dos móveis. Esta versatilidade é partilhada por quem já o comprou: "Traz muitos acessórios úteis, incluindo uma escova excelente para parquet", refere uma utilizadora.

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Embora eu use quase sempre a de parquet, fiz questão de gravar um vídeo a usar a Mini Turbo Brush para vos mostrar como este acessório é eficaz com os pelos dos animais. Um detalhe importante: a senhora que me ajuda nas limpezas esteve cá precisamente ontem. Isto significa que a quantidade de pelos que vêem no vídeo não é nada comparado com o que se acumula após dois ou três dias sem aspirar. Quando digo que este aspirador é bom, é porque aguenta mesmo o uso intensivo de uma casa com duas gatas peludas sem perder a força. Como destaca um dos utilizadores na Amazon: "A mini turbo brush é incrível para tirar os pelos do sofá, e a escova de parquet é super delicada com o chão de madeira".

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Atualmente, este modelo encontra-se disponível na Amazon por 138 € e é um investimento que, pela durabilidade, compensa cada cêntimo. Esta atenção aos detalhes faz com que muitos utilizadores concordem: 'Silencioso, potente e adoro os acessórios. É um produto excelente.' Um ponto muito positivo é a facilidade em encontrar os sacos: podem ser adquiridos online, mas eu própria já os cheguei a comprar no Auchan, o que é ótimo para quem prefere resolver tudo no supermercado. Se procura algo fiável que não o deixe ficar mal, este Rowenta é a escolha certa.

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