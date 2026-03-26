Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Descobertas

“De todas as casas onde trabalho, este é o melhor aspirador”

Finalmente, um aspirador acessível que não perde potência e facilita mesmo a vida
Pilar Castelo Branco
Hoje às 16:29

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aspirador de 162 € é o rival à altura do Dyson que está a dar que falar

A primavera chegou e, com ela, aquela vontade de renovar a casa e abrir as janelas ao sol. No entanto, recuando três anos, lembro-me bem do erro que cometi quando mudei para a minha casa atual. Na pressa de comprar tudo o que faltava, optei por um aspirador de 80 euros. O problema é que, passado pouco tempo, a falta de potência era evidente e aspirar a casa tornou-se um processo frustrante. Foi então que, por conselho da minha mãe, aproveitei uma promoção e comprei este Rowenta Compact Power. A senhora que vem cá limpar de 15 em 15 dias notou logo a diferença e diz mesmo que, 'de todas as casas onde trabalho, este é o melhor aspirador'."

Como as imagens na Amazon mostram, este Rowenta chega a casa surpreendentemente completo. No entanto, confesso que a peça que mais utilizo no dia a dia é a escova de parquet. É leve, estreita e, como tem cerdas suaves, permite-me limpar toda a casa sem medo de riscar o chão, adaptando-se perfeitamente debaixo dos móveis. Esta versatilidade é partilhada por quem já o comprou: "Traz muitos acessórios úteis, incluindo uma escova excelente para parquet", refere uma utilizadora.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Adquira o aspirador aqui

aspirador rowenta

Embora eu use quase sempre a de parquet, fiz questão de gravar um vídeo a usar a Mini Turbo Brush para vos mostrar como este acessório é eficaz com os pelos dos animais. Um detalhe importante: a senhora que me ajuda nas limpezas esteve cá precisamente ontem. Isto significa que a quantidade de pelos que vêem no vídeo não é nada comparado com o que se acumula após dois ou três dias sem aspirar. Quando digo que este aspirador é bom, é porque aguenta mesmo o uso intensivo de uma casa com duas gatas peludas sem perder a força. Como destaca um dos utilizadores na Amazon: "A mini turbo brush é incrível para tirar os pelos do sofá, e a escova de parquet é super delicada com o chão de madeira".

Adquira o aspirador aqui

Atualmente, este modelo encontra-se disponível na Amazon por 138 € e é um investimento que, pela durabilidade, compensa cada cêntimo. Esta atenção aos detalhes faz com que muitos utilizadores concordem: 'Silencioso, potente e adoro os acessórios. É um produto excelente.' Um ponto muito positivo é a facilidade em encontrar os sacos: podem ser adquiridos online, mas eu própria já os cheguei a comprar no Auchan, o que é ótimo para quem prefere resolver tudo no supermercado. Se procura algo fiável que não o deixe ficar mal, este Rowenta é a escolha certa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Adquira o aspirador aqui

sacos para aspirador rowenta

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Este aspirador de 162 € é o rival à altura do Dyson que está a dar que falar
Este vestido esconde a ‘gordurinha do braço’ e ainda tem bolsos: o essencial da estação
“Malta, a sério. Uso isto há uma semana e já consigo ver mudanças”. Este óleo para o cabelo é um sucesso no Reino Unido
Eu adorei. Qualidade incrível pelo preço, exatamente como esperava. Aspira maravilhosamente bem e recomendo 100%
Este aspirador robot está entre os produtos mais vendidos da Amazon há meses. E razões não faltam
Este spray limpa a air fryer em minutos e serve para fornos e frigideiras
Esqueça os Samba: Estes são os ténis que as celebridades escolheram para esta primavera
Organizar os armários custa pouco: 16 caixas com tampa por apenas 25 euros
Mais Vistos
00:05:37
Secret Story
«Vai só»: Eva dá carta verde a Diogo para avançar
tvi
00:05:35
Secret Story
«Não fales para mim, por favor»: Diogo impõe limites a Eva
tvi
00:09:48
Dois às 10
“Tu traíste. Conseguiste sair dali?”: Ao falar de Diogo, Cristina Ferreira questiona Gonçalo Quinaz
tvi
00:01:25
Secret Story
«Estou desiludida»: Tia de Diogo assume não concordar com as atitudes do sobrinho
tvi
Destaques IOL
Lifestyle
Vestidos de primavera por menos de 10 euros? Encontrámos para si nesta loja
Viagens
Poucos conhecem este destino, mas é mais barato que o Algarve e tem praias de sonho
Saude
Estes são os três alimentos que consome diariamente e podem prejudicar os rins, alertam nutricionistas
Saude
Joana Diniz perdeu 10 quilos e foi este o seu segredo para os grandes resultados
Mais Lidas
Noelia Castillo
Morreu Noelia Castillo, a jovem paraplégica que esperou 601 dias pela eutanásia
cnn
Eva
Em lágrimas, Eva pede que Diogo siga em frente: «Não somos obrigados a amar a mesma pessoa uma vida inteira»
João bettencourt brito
Bebé a caminho: Ator de novelas da TVI anuncia novidade
Casamento
Apaixonaram-se num reality show e Portugal rendeu-se a esta história de amor. Hoje, celebram dois anos de casamento
Dois às 10
Cristina Ferreira não esconde revolta após revelação da mãe de Diogo sobre acontecimento fora do «Secret Story»
tvi
Guerra
Anos depois da ajuda na Ucrânia, a Rússia está a retribuir o favor ao Irão
cnn