Ideal para casas arrendadas: solução para aspirador que dispensa obras e mantém tudo no lugar

Muitas casas arrendadas têm limitações que dificultam mudanças permanentes — e isso inclui a arrumação de aparelhos como o aspirador sem fios. Felizmente, existe uma solução prática e funcional que evita danos nas paredes e ajuda a manter tudo organizado: um suporte vertical de chão, com estrutura em aço, pensado para quem quer ordem sem complicações.

Com mais de 850 avaliações na Amazon e uma classificação de 4,6 estrelas, este suporte é descrito por quem o comprou como “fácil de montar e muito estável”. A base sólida, com 4 kg, garante firmeza mesmo com o aspirador e os acessórios colocados. Além disso, permite manter o carregamento ativo, desde que já se tenha a estação original da Dyson.

Compatível com vários modelos, desde os mais recentes aos mais antigos, este acessório é uma opção eficaz para libertar espaço no chão e evitar improvisos. Por 36 euros, é uma solução simples que resolve um problema comum — sobretudo para quem não pode ou não quer fazer obras em casa.

