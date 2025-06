“Aspira tão bem como o meu antigo Dyson”. E agora está com desconto na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Mais de 900 pessoas compraram este aspirador no último mês e a média de avaliações é de 4,6 estrelas na Amazon. Com um desconto atual de 35% (de 203€ para 132€), não é difícil perceber o motivo. Para quem procura um equipamento prático e eficiente, que não ocupe muito espaço e facilite as limpezas do dia a dia, este modelo tem dado provas — tanto em casas com animais como em apartamentos onde o silêncio é valorizado. Uma utilizadora escreve: “É silencioso, leve e muito cómodo. Estou muito satisfeita com a compra.” Outra refere: “Aspira muito bem e quase não faz barulho. Dá para usar sem incomodar ninguém.”

As comparações com modelos da Dyson são inevitáveis e surpreendentemente favoráveis. Vários clientes referem que este aspirador “não fica nada atrás” de modelos muito mais caros da marca britânica. Há quem tenha feito a troca e não sinta falta: “Tinha uma Dyson e esta aspira igualmente bem. Não noto grande diferença na utilização.” Outro comprador diz: “Visualmente é muito parecido com o Dyson e funciona de forma excelente. O depósito é grande, é leve e prático.” E há até quem aproveite acessórios antigos: “Os meus acessórios do Dyson V8 servem neste aspirador sem problema.”

A bateria é outro dos pontos positivos mais mencionados. Este aspirador tem uma autonomia de até 70 minutos no modo mais leve e cerca de 30 minutos no modo mais potente, o que é suficiente para limpar a casa sem pressas. O carregamento demora cerca de quatro horas e há a possibilidade de adquirir uma segunda bateria. Como resume um comprador: “A bateria dura o suficiente para limpar o meu apartamento todo e recarrega rapidamente.” Outro acrescenta: “Uso-o quase sempre no nível médio e consigo fazer a limpeza toda com uma única carga.”

O sistema de filtragem também recebe elogios, especialmente entre quem sofre de alergias. O aspirador tem sete camadas de filtragem, incluindo um filtro HEPA de alta eficiência, capaz de reter 99,99% das partículas finas. Isto permite uma limpeza mais profunda e evita que o pó volte ao ar. Uma cliente comentou: “Tenho alergias e este aspirador ajuda imenso, noto que o ar fica mais limpo.” Outro utilizador destaca: “Filtra bem até o pó mais fino, e o ar que sai cheira a fresco, não a pó.”

Adquira o aspirador aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.