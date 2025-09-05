Nunca esteve tão barato este aspirador profissional de pó e líquidos. Nem chega aos 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Manter a casa limpa vai muito além de passar a vassoura. Há pequenas tarefas que exigem uma solução mais completa, sobretudo quando falamos de estofos, tapetes ou até líquidos entornados. É aqui que um aspirador profissional pode mudar totalmente a rotina doméstica, ao permitir uma limpeza profunda sem esforço extra. Mas, já sabemos que existem aparelhos de topo que chegam a custar mais de mil euros. E, se isso não é hipótese, há alternativas bem mais acessíveis. É o caso deste aspirador que está com um aredução de preço que o coloca a menos de 100 euros!

Com 1400 W de potência e uma força de sucção de 22 kPa, este modelo destaca-se por ser capaz de lidar com todo o tipo de sujidade. Do pó mais fino aos líquidos que insistem em dificultar a vida, nada lhe escapa. Para quem tem animais em casa ou precisa de dar nova vida a sofás e tapetes, os acessórios incluídos fazem toda a diferença.

Outro detalhe que impressiona é a capacidade. O depósito de água limpa chega aos 4 litros e o de água suja alcança os 20 litros, o que significa menos interrupções durante a limpeza. O filtro HEPA garante ainda que o ar expelido volta mais limpo, ideal para quem sofre de alergias ou simplesmente gosta de sentir o ambiente mais fresco.

A mobilidade também não foi esquecida. O raio de ação superior a 7 metros permite alcançar qualquer canto da casa sem estar constantemente a mudar de tomada. E o pulverizador de pressão ajuda a atuar em profundidade, sobretudo nas superfícies têxteis, que tantas vezes acumulam manchas difíceis de eliminar.

Mais do que um aspirador, este é um verdadeiro 6 em 1: limpa pisos, janelas, móveis estofados, aspira sólidos e líquidos e garante um nível de acabamento digno de limpeza profissional. O melhor? Apesar de todas estas funcionalidades, custa menos de 100 euros — um valor raro para quem procura potência, versatilidade e durabilidade no mesmo equipamento.

