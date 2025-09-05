Facebook Instagram
Descobertas

Nunca esteve tão barato este aspirador profissional de pó e líquidos. Nem chega aos 100 euros

Limpa vidros, estofos, carpetes, chão de madeira. Aspira pó, líquidos e pêlos de animais. Este é mesmo de profissional, mas com preço de 'trazer por casa'
IOL
Há 2h e 29min

Este artigo pode conter links afiliados*

Chamamos-lhe vassoura porque nunca tínhamos visto um aspirador assim. E está com preço incrível

Manter a casa limpa vai muito além de passar a vassoura. Há pequenas tarefas que exigem uma solução mais completa, sobretudo quando falamos de estofos, tapetes ou até líquidos entornados. É aqui que um aspirador profissional pode mudar totalmente a rotina doméstica, ao permitir uma limpeza profunda sem esforço extra. Mas, já sabemos que existem aparelhos de topo que chegam a custar mais de mil euros. E, se isso não é hipótese, há alternativas bem mais acessíveis. É o caso deste aspirador que está com um aredução de preço que o coloca a menos de 100 euros!

Com 1400 W de potência e uma força de sucção de 22 kPa, este modelo destaca-se por ser capaz de lidar com todo o tipo de sujidade. Do pó mais fino aos líquidos que insistem em dificultar a vida, nada lhe escapa. Para quem tem animais em casa ou precisa de dar nova vida a sofás e tapetes, os acessórios incluídos fazem toda a diferença.

COMPRE AQUI

Outro detalhe que impressiona é a capacidade. O depósito de água limpa chega aos 4 litros e o de água suja alcança os 20 litros, o que significa menos interrupções durante a limpeza. O filtro HEPA garante ainda que o ar expelido volta mais limpo, ideal para quem sofre de alergias ou simplesmente gosta de sentir o ambiente mais fresco.

A mobilidade também não foi esquecida. O raio de ação superior a 7 metros permite alcançar qualquer canto da casa sem estar constantemente a mudar de tomada. E o pulverizador de pressão ajuda a atuar em profundidade, sobretudo nas superfícies têxteis, que tantas vezes acumulam manchas difíceis de eliminar.

Mais do que um aspirador, este é um verdadeiro 6 em 1: limpa pisos, janelas, móveis estofados, aspira sólidos e líquidos e garante um nível de acabamento digno de limpeza profissional. O melhor? Apesar de todas estas funcionalidades, custa menos de 100 euros — um valor raro para quem procura potência, versatilidade e durabilidade no mesmo equipamento.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Chamamos-lhe vassoura porque nunca tínhamos visto um aspirador assim. E está com preço incrível
“Não tem nada a invejar ao Dyson”: este aspirador potente está com 53% de desconto
Um dos aspiradores robot mais elogiados da Amazon está agora a 99€ e a cor é um detalhe extra que encanta
É semelhante ao Dyson mas custa menos de metade. Consumidores deliram com este aspirador da Amazon
Mais Vistos
00:00:44
Dois às 10
Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»
tvi
00:07:42
Big Brother
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
tvi
00:01:29
CNN Hoje
Última hora: pai da criança de 3 anos sobrevive à tragédia no Elevador da Glória
tvi
00:02:12
Big Brother
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Modelo e influencer brasileiro de 25 anos encontrado morto em hotel de luxo na Grécia. Amigo foi internado, mas sobreviveu
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Mais Lidas
Elevador da Glória
Elevador da Glória. Pai do menino alemão de três anos encontrado com vida entre os feridos
cnn
Duna de areia
Homem morre soterrado por duna de areia enquanto brincava na praia com os filhos. Tinha 28 anos
Mundial 2026
Insólito: selecionador da Arménia falou, mas só foi traduzida uma resposta
maisfutebol
Mercado
OFICIAL: Hugo Félix assina até 2029 com o Tondela
maisfutebol
Big Brother
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
tvi
Elevador da Gloria
Uma a uma, estas são as vítimas mortais: Elevador da Glória, mural e memorial
cnn