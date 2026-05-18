Já vendemos quase mil destes aspiradores: versão económica do Dyson é um fenómeno

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"Cola-se ao chão e às carpetes": O aspirador de 88€ que está a deixar os utilizadores boquiabertos

“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto

Só no mês passado, a Amazon vendeu mais de 4 mil aspiradores deste modelo. E, entre os nossos leitores, já se somam quase mil aqueles que investiram neste aparelho que ficou viral no último ano. Nas quase cinco mil avaliações na Amazon, o entusiasmo dos utilizadores é evidente e as comparações diretas são constantes. “É como ter um Dyson, mas sem o peso no orçamento”, afirma um cliente, enquanto outro garante: “Fiquei impressionado, aspira melhor do que marcas que custam o triplo”.

Existem vários vídeos na internet a mostrar o seu funcionamento em tempo real, reforçando a ideia de que “é idêntico aos modelos mais caros, mas muito mais económico”, o que prova que a eficácia não tem de custar centenas de euros.

Se costuma acompanhar as tendências de casa e organização, já se cruzou com este aparelho. Este aspirador da marca VACTechPro tornou-se um verdadeiro fenómeno viral porque oferece o que muitos consideravam impossível: o desempenho de uma marca de luxo por um preço acessível.

Porque é que toda a gente o compara ao Dyson?

A razão para este sucesso está na potência real de 35 kPa, que não fica nada atrás das marcas de elite. Nas mais de 4.600 avaliações na Amazon, o entusiasmo dos utilizadores é evidente e as comparações diretas são constantes. “É como ter uma Dyson, mas sem o peso no orçamento”, afirma um cliente, enquanto outro garante:

“Fiquei impressionado, aspira melhor do que marcas que custam o triplo”. Existem vários vídeos na internet a mostrar o seu funcionamento em tempo real, reforçando a ideia de que “é idêntico aos modelos mais caros, mas muito mais económico”, o que prova que a eficácia não tem de custar centenas de euros.

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