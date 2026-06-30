De 599€ para 172€: o robot aspirador que também lava está com 71% de desconto

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Ter a casa limpa sem desperdiçar horas atrás da vassoura e do esfregão deixou de ser um luxo reservado a quem tem orçamento ilimitado. Os utilizadores que já o testaram garantem que vale a pena: uma compradora descreve-o como "simples e eficaz", enquanto outra destaca que "recolhe muito bem os pelos dos animais". Agora, o aspirador robot que junta grande poder de sucção e também lava o chão está com 71% de desconto na Amazon, descendo dos habituais 599€ para 172€.

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Aspira e lava ao mesmo tempo

O robot percorre a casa a recolher pó, pelos e migalhas, enquanto o pano húmido limpa manchas e sujidade do chão na mesma passagem. Com 6000 Pa de força e três níveis ajustáveis, no modo mais potente não deixa resíduos para trás; no chão de madeira, pode reduzir a intensidade e poupar bateria sem perder eficácia.

Até 75 dias sem mexer no pó

Esvaziar o depósito é normalmente a parte mais incómoda de ter um aspirador robot. Aqui, o aparelho despeja o pó automaticamente para uma bolsa selada de 2 litros, e só é preciso trocá-la a cada 75 dias. Nada de pó no ar nem nas mãos.

Mapeia a casa e desvia-se sozinho

Graças à navegação a laser, o robot cria um mapa preciso da casa e o sensor de 190° deteta cadeiras, vasos ou candeeiros antes de lhes tocar. O design ultrafino permite-lhe passar por baixo do sofá ou da cama sem ficar preso, e no final é possível ver no mapa exatamente por onde passou.

Bateria para a casa toda

Com 150 minutos de autonomia, o robot consegue percorrer sala, quartos e cozinha numa única carga, e ainda sobra bateria para repassar as zonas mais sujas antes de regressar à base.

Tapetes e obstáculos não são problema

Ultrapassa obstáculos com mais de 12 mm e deteta os tapetes automaticamente no modo de lavagem, evitando molhá-los. Os pelos de animais também não são problema: o robot recolhe-os sem se enredar nem danificar os tapetes.

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